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Румыния контрольно пропускной пункт

Румыния обновила список стран, для граждан которых действует карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (99)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210515/34754053/romania-obnovila-spisok-stran-dlya-grazhdan-kotorykh-deystvuet-karantin.html

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список государств с повышенным риском инфицирования коронавирусом. Молдова – в зеленой зоне.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Власти Румынии обновили список государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

Список включает в себя три категории стран: красной, желтой и зеленой зоны.

Эмблема ВОЗ
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Согласно обновленным данным, Молдова включена в зеленую часть списка, где находятся страны, по приезде из которых самоизоляция не нужна.

Таким образом, граждане нашей республики, которые со следующей недели отправятся на другой берег Прута, больше не будут обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

"Тем, кто приехал из зеленой зоны, не нужны никакие документы для въезда. Желтый код означает, что человек не находится на карантине, если вакцинирован или прошел ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Если человек прибывает из красной зоны, он должен быть помещен в карантин", – говорится в решении комиссии.

В список красной зоны вошли следующие государства: Аргентина, Швеция, Нидерланды, Литва, Грузия, Хорватия, Турция, Франция, Сербия, Бельгия и другие.

Решение, принятое Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии, вступило в силу с 14 мая.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (99)

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