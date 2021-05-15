Три машины на район: с какими проблемами сталкиваются пожарные в Басарабяске

Нехватка современной техники в Бессарабского районе напрямую влияет на качество работы местного отряда спасателей и пожарных.

КОМРАТ, 15 мая – Sputnik, Максим Топал. Автопарк пожарной части Бессарабского района нуждается в обновлении. Сегодня самой новой спецтехнике 27 лет, а самой старой, выпущенной еще в Советском Союзе машине, около 40.

Три машины на район: с какими проблемами сталкивается пожарные в Бессарабке © Sputnik / Maxim Topal

Три машины на район: с какими проблемами сталкивается пожарные в Бессарабке © Sputnik / Maxim Topal 1 / 2 © Sputnik / Maxim Topal Три машины на район: с какими проблемами сталкивается пожарные в Бессарабке

Больше всего проблем возникает с автомобилем марки "ГАЗ-53" 1982 года выпуска. Машина не просто устарела. В салон, рассчитанный на трех человек, четверо пожарных вместе с тяжелым оборудованием просто не вмещаются. Большое потребление топлива и быстрое опустошение бака для воды (всего за 3 (!) минуты) делают работу пожарных еще сложнее.

© Sputnik / Maxim Topal В салон, рассчитанный на трех человек, четверо пожарных вместе с тяжелым оборудованием просто не вмещаются

Не хватает и запчастей для машин, рассказывает Sputnik Молдова начальник части пожарных и спасателей Басарабяска Иван Катана.

"Пожарная часть Басарабяски располагает тремя спецмашинами. Мы бы хотели получить еще хотя бы одну новую машину с большим объемом резервуара для воды. Тогда мы сможем выезжать на вызовы любого характера", – говорит он.

© Sputnik / Maxim Topal Автопарк пожарной части Басарабяски в последний раз пополнялся пять лет назад

Насколько тяжело работать спасателям, рассказал один из пожарных. Владимир Стрателу отметил, что необходима современная техника, которая существенно облегчит непростую работу сотрудников.

© Sputnik / Maxim Topal Для устаревших машин не хватает запчастей

"Когда мы выезжаем на вызовы, очень сложно подняться в "ГАЗ-53" вместе с баллонами со сжатым воздухом. Часто бывает, что огонь быстро распространяется, и нам не хватает имеющегося объема воды. Объемов этой машины, если мы работаем в максимальном режиме, хватает на 3-5 минут", – отметил пожарный.

© Sputnik / Maxim Topal Большое потребление топлива и быстрое опустошение бака для воды (всего за 3 (!) минуты) делают работу пожарных на старых машинах еще сложнее

Автопарк пожарной части Басарабяски в последний раз пополнялся пять лет назад. Тогда пожарные получили автомобиль 1994 года выпуска с правым рулем.

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