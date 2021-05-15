Три машины на район: с какими проблемами сталкиваются пожарные в Басарабяске

КОМРАТ, 15 мая – Sputnik, Максим Топал. Автопарк пожарной части Бессарабского района нуждается в обновлении. Сегодня самой новой спецтехнике 27 лет, а самой старой, выпущенной еще в Советском Союзе машине, около 40.
- Три машины на район: с какими проблемами сталкивается пожарные в Бессарабке© Sputnik / Maxim Topal
- Три машины на район: с какими проблемами сталкивается пожарные в Бессарабке© Sputnik / Maxim Topal
Больше всего проблем возникает с автомобилем марки "ГАЗ-53" 1982 года выпуска. Машина не просто устарела. В салон, рассчитанный на трех человек, четверо пожарных вместе с тяжелым оборудованием просто не вмещаются. Большое потребление топлива и быстрое опустошение бака для воды (всего за 3 (!) минуты) делают работу пожарных еще сложнее.
Не хватает и запчастей для машин, рассказывает Sputnik Молдова начальник части пожарных и спасателей Басарабяска Иван Катана.
"Пожарная часть Басарабяски располагает тремя спецмашинами. Мы бы хотели получить еще хотя бы одну новую машину с большим объемом резервуара для воды. Тогда мы сможем выезжать на вызовы любого характера", – говорит он.
Насколько тяжело работать спасателям, рассказал один из пожарных. Владимир Стрателу отметил, что необходима современная техника, которая существенно облегчит непростую работу сотрудников.
"Когда мы выезжаем на вызовы, очень сложно подняться в "ГАЗ-53" вместе с баллонами со сжатым воздухом. Часто бывает, что огонь быстро распространяется, и нам не хватает имеющегося объема воды. Объемов этой машины, если мы работаем в максимальном режиме, хватает на 3-5 минут", – отметил пожарный.
Автопарк пожарной части Басарабяски в последний раз пополнялся пять лет назад. Тогда пожарные получили автомобиль 1994 года выпуска с правым рулем.
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