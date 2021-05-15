Санду в Кагуле: встреча с местной администрацией и визит в больницу

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду находится с визитом в Кагуле. Там глава государства провела встречу с примаром города Николаем Дандишом и другими представителями местной администрации.
"Была рада, что у нас есть общее видение необходимости совместной работы на благо местных сообществ и удовлетворения потребностей граждан, независимо от того, находятся они в в центре страны или на периферии. Все люди Молдовы заслуживают хорошей жизни", - заявила Санду.
Также президент выразила надежду, что следующее правительство сумеет продумать меры поддержки местного бизнеса, механизм создания рабочих мест и улучшения условий жизни.
Глава государства обсудила с местной администрацией национальную программу облесения, над которой работают в администрации президента, а также строительство сетей водоснабжения и доставку вакцин из Кишинева.
В этом контексте представители кагульской администрации отметили необходимость разработки нормативной базы в отношении заповедника "Нижний Прут" для защиты и сохранения экосистемы.
Кроме того, Санду побывала в районной больнице Кагула. Она выразила врачам благодарность за проделанную работу во время пандемии.
"Медперсонал районный больницы Кагула был вакцинирован, чтобы остановить распространение коронавируса и скорее вернуться к нормальной жизни. Я рада, что нам удалось получить достаточное количество вакцины нескольких видов", – добавила Санду.
Она также подчеркнула, что, помимо преодоления кризиса в области медицины, необходимо восстановить в целом систему здравоохранения, улучшить условия труда всего медицинского персонала и обеспечить качественные услуги для всех пациентов.
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