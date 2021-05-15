Санду в Кагуле: встреча с местной администрацией и визит в больницу

Майя Санду провела рабочий визит в Кагул, где обсудила несколько важных вопросов с представителями местных властей и руководством районной больницы.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду находится с визитом в Кагуле. Там глава государства провела встречу с примаром города Николаем Дандишом и другими представителями местной администрации.

"Была рада, что у нас есть общее видение необходимости совместной работы на благо местных сообществ и удовлетворения потребностей граждан, независимо от того, находятся они в в центре страны или на периферии. Все люди Молдовы заслуживают хорошей жизни", - заявила Санду.

Как отметила президент, для того чтобы ответственно выполнять свои обещания, местным органам государственной власти необходим порядок в распределении средств, поддержка внешних партнеров и политическая независимость.

Также президент выразила надежду, что следующее правительство сумеет продумать меры поддержки местного бизнеса, механизм создания рабочих мест и ​​улучшения условий жизни.

Глава государства обсудила с местной администрацией национальную программу облесения, над которой работают в администрации президента, а также строительство сетей водоснабжения и доставку вакцин из Кишинева.

В этом контексте представители кагульской администрации отметили необходимость разработки нормативной базы в отношении заповедника "Нижний Прут" для защиты и сохранения экосистемы.

Кроме того, Санду побывала в районной больнице Кагула. Она выразила врачам благодарность за проделанную работу во время пандемии.

"Медперсонал районный больницы Кагула был вакцинирован, чтобы остановить распространение коронавируса и скорее вернуться к нормальной жизни. Я рада, что нам удалось получить достаточное количество вакцины нескольких видов", – добавила Санду.

Она также подчеркнула, что, помимо преодоления кризиса в области медицины, необходимо восстановить в целом систему здравоохранения, улучшить условия труда всего медицинского персонала и обеспечить качественные услуги для всех пациентов.

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