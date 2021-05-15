Предупреждение посольства Молдовы: Израиль запретил все полеты самолетов

Израильские власти приостановили авиасообщение в целях безопасности. Пока запрет действует до понедельника.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Власти Израиля запретили все полеты пассажирских самолетов до 17 мая включительно. Об этом предупредило посольство Молдовы в Израиле.

Как отметили в диппредставительстве, такое решение принято по соображениям безопасности, поскольку ракетные пуски из сектора Газа по Израилю продолжаются, включая израильские аэропорты.

"Если в работе рейсов произойдут изменения, посольство незамедлительно проинформирует об этом. Просьба находиться в местах с повышенной безопасностью, по возможности посольство рекомендует воздерживаться от нахождения в общественных местах, выходить из дома только в экстренных случаях, использовать ракетные укрытия в случае возобновления бомбардировок", – уточнили в посольстве.

Также посольство призвало следовать всем инструкциям компетентных израильских властей, поскольку возможны и другие запуски ракет.

"Подготовьте сумку с необходимыми документами и вещами и держите ее под рукой. Заранее определите ближайшие ракетные укрытия", – добавили в представительстве.

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