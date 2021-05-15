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Вакцинация в Молдове. Архивное фото

Минздрав: число вакцинированных граждан в Молдове достигло 200 тысяч

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (102)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210515/34757361/minzdrav-chislo-vaktsinirovannykh-grazhdan-v-moldove-dostiglo-200-tysyach.html

В Молдове третий месяц продолжается вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Сейчас проходит третий этап иммунизации.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В Республике Молдова к 15 мая вакцинировано свыше 200 тысяч человек. Об этом сообщает в субботу Министерство здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, речь идет только о гражданах, получивших первую дозу вакцины. 

В ведомстве уточнили, что большинство привиты препаратом AstraZeneca, их – 145 017. 

Следующей по популярности в Молдове является вакцина "Спутник V" – ею привились 39 557 человек. Также вакцинированы препаратами Pfizer/BioNtech 12 440, Sinopharm - 974 и Sinovac - 2362 человека.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Эмблема ВОЗ
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (102)

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