Фото: в Кишиневе появилась скульптура известного литературного персонажа

Все больше уникальных объектов городской скульптуры появляется в Кишиневе. Некоторые из них – известные литературные герои.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В Кишиневе появился памятник Гугуцэ – знаменитому герою рассказов молдавского писателя Спиридона Вангели. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан.

Он лично участвовал в церемонии открытия скульптуры и сообщил, что все желающие полюбоваться и запечатлеть на фото новую городскую достопримечательность могут это сделать в недавно отреставрированном сквере в секторе Рышкановка, который будет также носить имя любимого всеми детьми литературного персонажа, Гугуцэ.

Как рассказал градоначальник, бронзовая скульптура создана скульптором Вячеславом Жиглицким, который является также автором многих других фигур в столице.

"Сквер был создан с нуля на общественном месте, о котором раньше не заботились. Какая работа проделана в новом сквере? Городская мебель, ландшафт и дизайн, обустройство системы, установка камер видеонаблюдения и системы освещения", – подчеркнул Чебан.

На благоустройство сквера Гугуцэ были выделены финансовые средства из городского бюджета, также свой вклад внесли местные предприниматели.

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