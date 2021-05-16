Как подготовиться к иммунизации от COVID-19 и кому вакцина противопоказана

Некоторым категориям желающих привиться против коронавируса на данном этапе вакцинация не рекомендуется. Другим же перед иммунизацией нужно соблюдать ряд правил.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Как подготовить организм к вакцинации и какие категории людей не могут прививаться от COVID, рассказала директор Центра стратегий и политики в области здравоохранения Инга Пасечник.

Она отметила, что никакого специфического метода подготовки к прививке не существует, так как она не наносит вреда организму.

"Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, избегание стрессов – все эти правила действуют и помимо вакцинации. Семейный врач знает, каково состояние здоровья человека, и перед вакцинацией проведет осмотр. А в случае возникновения побочных эффектов пациент может обратиться к специалисту", – пояснила Пасечник.

Что касается категорий людей, которые не могут вакцинироваться, то это беременные женщины, дети до 16 лет и кормящие матери.

"Этим людям вакцина не противопоказана, но пока такие пациенты не были включены в клинические испытания. Поэтому врачи рекомендуют данным категориям граждан воздержаться от иммунизации из-за отсутствия информации", – добавила специалист.

Напоминаем, что 2 марта в Молдове стартовала кампания вакцинации. На первом этапе были привиты медицинские работники, на втором проходила иммунизация людей старше 60 лет, а также лиц в возрасте от 18 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, при которых заражение COVID-19 может вызвать повышенный риск смерти.

С 25 марта прививать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями и работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а также персонал социальных служб.

На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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