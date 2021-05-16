Почему в 1812 году не вся Молдавия перешла в состав России

Шестнадцатого мая в Бухаресте Россия и Турция подписали трактат о мире, по условиям которого Восточная Молдавия вошла в состав Российской империи.

В 1806 году началась восьмая по счету русско-турецкая война. Русские войска в ходе боевых действий вытеснили турецкие силы из Молдавии и Валахии. Победы русских войск над турецкой армией вынудили султана Махмуда II договариваться о мире с императором Российской империи Александром I и пойти на территориальные уступки.

По факту в этой войне Россия победила Турцию, которая после поражения 4 октября 1811 года при Рущуке осталась фактически без боеспособных войск на Балканах. Русские отряды могли беспрепятственно перейти Дунай и приблизиться к Константинополю и, вероятно, без труда захватить его, добив противника до конца. Впрочем, ряд обстоятельств и международная ситуация в целом вынуждали Россию действовать иначе.

В своих распоряжениях командующему Дунайской армии Каменскому Александр I требовал получить согласие от султана на Молдавию и Валахию, а границей Российской империи должен быть Дунай, о чем мечтал еще сто лет до этого Петр I.

Казалось, что поставленная задача на этот раз будет решена без особых проблем. Но вышло иначе. Чтобы понять драматизм ситуации, обратимся к событиям того времени.

Фактор Наполеона

Еще в 1810 году в Константинополе распространялся слух, что русские войска из-за предстоящей войны России с Францией будут выведены скоро из дунайских княжеств. Султан под давлением французского и австрийского послов, а также известий о скором вторжении Наполеона в Россию занял выжидательную позицию, не желая уступать никаких территорий.

Его визирь говорил: "уступка княжеств Молдавии и Валахии не может иметь места и тогда, когда бы русская армия была уже в Адрианополе и даже стояла бы пред Цареградом; лучше было бы, если бы Порта и Россия соединились против их общих врагов, французов, к коим Порта никакой доверенности не имеет".

19 октября 1811 года в Джурджу (город в Валашском княжестве на Дунае) начались прелиминарные переговоры между представителями России и Турции об условиях мирного соглашения.

© Public Domain / Альбрехт Адам "Наполеон в горящей Москве", Альбрехт Адам, 1821 год

Новый командующий Дунайской армии Михаил Илларионович Кутузов идет на уступки – предлагает границу уже не по Дунаю, а по Сирету, то есть дает понять, что его устраивает присоединение только Молдавии.

Турецкие переговорщики, соглашаясь по одному вопросу, постоянно меняли свои позиции по другим. Кроме Молдавии, на встречах обсуждались границы в устье Дуная, на Кавказе, судьба Сербии и другие вопросы.

Как решалась судьба Молдавии

После 11-й по счету русско-турецкой конференции в ноябре 1811 года, когда стороны, казалось бы, окончательно определили условия мирового соглашения, согласно которому Турция уступала России всю Молдавию, а в Константинополе уже решили подписать мир с Россией, французский посол Латур Мобург уговорил султана не подписывать договор, подождать вторжения Наполеона в Россию. Мехмед II отказался от уступок в пользу России на ее условиях – все ранее достигнутые договоренности были аннулированы.

© Photo : Государственный музей А.С. Пушкина Конный портрет М. И. Голенищева-Кутузова. Автор С. Карделли с оригинала А. О. Орловского. Работа 1813 года

Об этом было объявлено русским переговорщикам, которые заявили о выходе из процесса до разъяснений императора по дальнейшему ходу дела.

Разгромное письмо Александра I Кутузову.

Такой ход переговоров не устраивал императора, который написал об этом Кутузову в письме.

"Вам следовало при столь явном нарушении… со стороны турецких чиновников решительно им объявить, что прекращение военных действий последовало единственно по согласию визиря признать границей Сирет; но что если отвергает он сию границу, то вы немедленно разорвете перемирие и начнете тем, чтоб принудить к сдаче корпус, окруженный на левой стороне Дуная. Твердые сии изъяснения имели бы, несомнительно, полный успех. Впрочем, если бы и разрыв последовал, я предпочитаю его миру на иных условиях, как те, кои мною вам назначены. Вместо того чтобы распространяться на счет моего великодушия, когда турецкие чиновники упомянули, что султан ожидает снисхождения с моей стороны сделать приятное султану, достоинство России после сделанных армиею нашею завоеваний сего мне не дозволит… Сообразив внимательно все происшедшее и взвесив обстоятельства политического положения Европы, нахожу я, что мир, неприличный достоинству России, будет для нее более вреден, нежели полезен… вследствие сих причин нахожу нужным вам предписать следующее… 2) не приступать к подписке мира иначе, как на тех условиях, кои мной вам были предписаны; 3) в противном случае объявить турецким полномочным, что военные действия тотчас начнутся, к чему и приготовить все нужное в вверенной вам армии…"

© Public Domain / Франц Крюгер Император Александр I. Фрагмент картины Ф.Крюгера, работа 1837 года

После прочтения письма 3 января 1812 года Кутузов объявил о прекращении перемирия с Турцией. Несколько небольших русских отрядов перешли Дунай. Они не встретили никаких военных сил и вернулись. Этими действиями Кутузов и ограничился.

Несостоявшийся рейд к Константинополю и сила подкупа

11 февраля Кутузов получил высочайший рескрипт об организации морской и сухопутной экспедиции к Константинополю для нанесения удара по столице Османской империи. Возглавить эту операцию должен был Дюк де Ришелье. Но из-за якобы начавшейся в Константинополе чумы от дерзкой затеи пришлось отказаться.

© Photo : Евгений Паскарь Пушка времен русско-турецкой войны 1806-1812 гг.

Тем временем более предприимчиво вели себя французы. Наполеон выдал австрийскому послу в Константинополе 10 тысяч луидоров для подкупа тех, кто выступал против мира с Россией. Кутузов же ограничивается тем, что разъясняет турецкому послу выгоды российско-турецкого мирного договора и жульничество Франции.

Дипломатия – искусство безграничного обмана

В это время Наполеон предложил Александру I союз и раздел Турции. Одновременно и султан получил от французского императора письмо с предложением союза против России с обязательством возвратить ей все земли, потерянные за 60 лет в ходе войн с русскими.

Отставка Кутузова

В Петербурге сомневались в дипломатических способностях Кутузова, предполагая, что адмирал Павел Васильевич Чичагов лучше выполнит задачу. Надо сказать, что и Михаил Илларионович, и Павел Васильевич состояли в масонских ложах, целью которых было свержение монархии. Сам император Александр I относился снисходительно к масонам, и неизвестно, какую роль сыграло масонство в событиях той войны,и играло ли вообще. Впрочем, это уже другая история.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь. Фрагмент карты Турецкой империи. Лондон. G.Routledge. 1854 г. Молдавия разделена на две части - одна в составе Турции, другая - в составе Российской империи.

Седьмого апреля Александр I назначил Чичагова командующим Дунайской армией, Черноморским флотом и генерал-губернатором Молдавии и Валахии, приказав осуществить разработанный лично им план военных действий, составленный императором под влиянием недовольства медлительностью Кутузова.

Отправляя Чичагова на юг, Александр I напутствовал бывшего морского министра словами: "Я Вам не даю советов, зная, что Вы — злейший враг произвола".

Мирный договор по условиям Кутузова

Однако Кутузов еще до прибытия Чичагова заключил мир с Османской империей, но совсем не на тех условиях, о которых говорил император. Прибыв в Бухарест шестого мая, Чичагов узнал, что основные статьи договора с турками уже были согласованы накануне – пятого мая.

Восьмого мая состоялась семнадцатая по счету русско-турецкая конференция в Бухаресте, на которой устанавливался новый юго-западный рубеж России. Согласно третьему пункту мирного договора ее границей в Европе признан левый берег реки Прут, от его вступления в Молдавию до впадения в Дунай. Устье Дуная одинаково открыто как для русских, так и для турецких судов.

© Photo : Евгений Паскарь Река Сирет могла быть границей Российской империи

Кутузов пишет Александру I объяснительное письмо с просьбой понять его решение подписать документ именно в такой редакции.

"Предаюсь великодушию Вашего императорского Величества. Что я ничего лучшего сделать не мог, тому причиною положение дел в Европе; что я никак не упустил стараний и способов, тому свидетель Бог. Уважьте, Всемилостивейший Государь, что при всех лестных обещаниях, от Франции Порте делаемых, и при ожидании неприятностей для Порты в случае ее отказа заключить мир выгоднейший Ясского и Кайнарджийского, ибо Порта лишается своих лучших пяти крепостей и с не малым пространством земли, – дело не пустое. Но ежели за всем этим выгоднее будет разорвать все мною сделанное, в таком случае приму без роптания все, что касательно меня последовать может; несчастие частного человека с пользою общею ни в какой расчет не входит".

12 мая Кутузов сдал командование Дунайской армией Чичагову.

16 мая на заключительной, девятнадцатой по счету русско-турецкой конференции сторонами был формально подписан трактат о мире, известный как Бухарестский мирный договор 1812 года.

С этого времени восточная часть молдавского княжества и Бессарабия общей площадью около 45 тысяч квадратных километров и численностью в 700 тысяч жителей вошла в состав Российской империи. Сегодня большая часть этой территории составляет независимое государство Республика Молдова.

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