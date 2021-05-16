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Инспекция ремонтных работ на улице Крянгэ

Фото: инспекция ремонта на улице Крянгэ – ее могут открыть раньше срока

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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Масштабные работы проходят на одной из крупнейших улиц столицы. По данным кишиневского градоначальника, ремонт осуществляется с опережением графика.

КИШИНЕВ 16 мая - Sputnik. Примар Кишинева провел инспекцию ремонтных работ на улице Иона Крянгэ в секторе Буюканы. Об этом сообщил сам градоначальник на своей странице в Facebook.

"Капитальный ремонт улицы Иона Крянгэ проводится в установленные сроки, но, если работы продолжатся в таком же темпе, улица будет введена в эксплуатацию раньше марта 2022 года, как это предусмотрено в договоре", - заявил Чебан. 
Ion Ceban a mers să vadă cum decurg lucrările de reparație a străzii Ion Creangă din Capitală
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Инспекция ремонтных работ на улице Крянгэ

По словам градоначальника, он также договорился с ответственными лицами об эвакуации павильонов возле коммерческого рынка у бывшего кинотеатра "Флакэра" и обустройстве на этом месте зеленой зоны.

Чебан также добавил, что через несколько месяцев ожидается завершение ремонтных работ и в близлежащем подземном переходе.

Ion Ceban a mers să vadă cum decurg lucrările de reparație a străzii Ion Creangă din Capitală
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Инспекция ремонтных работ на улице Крянгэ.

Кроме того, как рассказал примар, будут обустроены небольшие скверы и парковочные места вдоль улицы Крянгэ со стороны улицы В. Белинского.

По данным мэра, запланированы или уже ведутся следующие работы: 

  • ремонт некоторых въездов во дворы (не было предусмотрено в проекте);
    Ремонт дороги улица Ион Крянгэ
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Больше года в процессе ремонта: как изменится улица Иона Крянгэ
  • реабилитация подземных коммунальных сетей с высокой степенью износа;
  • ремонт участка улицы Белинского;
  • поиск возможности обустройства парковочных мест и дополнительных входов для посетителей парка "Дендрарий". 

Как добавил Чебан, также в рамках Гражданской бюджетной программы Кишинева на 2021 год будет восстановлен небольшой парк перед Государственным педагогическим университетом имени Иона Крянгэ, а зеленая зона рядом с учебным заведением будет обустроена.

Ion Ceban a mers să vadă cum decurg lucrările de reparație a străzii Ion Creangă din Capitală
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Инспекция ремонтных работ на улице Крянгэ.

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