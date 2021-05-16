17:11 16 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Общество

Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (104)
7410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210516/34763751/svezhie-dannye-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 109 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Эмблема ВОЗ
© Sputnik / Алексей Витвицкий
ВОЗ: второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

Общее число случаев заражения в стране достигло 253 845, госпитализировано 1248 человек. За минувшие сутки проведено 4986 тестов.

Не был зафиксирован ни один случай "импорта" инфекции.

За минувшие 24 часа коронавирус выявлен у одной медсестры.

В крайне тяжелом состоянии находятся 149 пациентов (из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 193 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 244 857.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 11 летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6027.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (104)

По теме

Центры вакцинации будут работать и по выходным
Видео: как записаться онлайн на прививку от COVID-19 в Молдове
Как подготовиться к иммунизации от COVID-19 и кому вакцина противопоказана

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Машинистка Мария Яковлева в головном вагоне поезда в электродепо Фили московского метрополитена, 2021 год.
Фото: Московский метрополитен отмечает 86-летие
Бэби-бум в Кишиневском зоопарке: самое забавное видео
Видео: пополнение в Кишиневском зоопарке – как выглядят новорожденные питомцы
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться