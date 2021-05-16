В Минздраве представили подробную информацию о вакцинации в стране

Иммунизация населения в республике продолжается. Вторую дозу вакцины получило уже больше 30 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. С момента начала национальной программы иммунизации в Молдове было использовано 233 603 дозы вакцин анти-COVID.

Об этом сообщили в Минздраве в воскресенье.

Из них 201 838 единиц применено в качестве первой дозы.

Окончательную иммунизацию, получив и вторую дозу, прошли 31 765 граждан Молдовы.

За последние 24 часа в стране были привиты 4632 человека.

Ранее в Минздраве рассказали, что больше всего было сделано прививок препаратом AstraZeneca – свыше 145 тысяч.

Следующей по популярности в Молдове является вакцина "Спутник V" – ею привились порядка 40 тысяч человек. Около 12 тысяч граждан выбрали Pfizer/BioNtech, более 2 тысяч привились Sinovac и порядка одной тысячи - Sinopharm.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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