В агентстве занятости назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Молдове

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Агентство занятости населения Молдовы назвало самые высокооплачиваемые вакансии.
Все представленные рабочие места могут быть доступны как женщинам, так и мужчинам.
Кандидатам рекомендуется изучить список самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости, и подать резюме для соответствующих предложений из списка, посетив сайт агентства.
Так, самая высокая зарплата в перечне составляет от 40 до 50 тысяч леев за должность главы департамента или агента по продажам.
Также есть множество других вакансий в разных сферах экономики, оплата зависит от фирмы или организации, в которую устроится соискатель.
Например, бухгалтерам предлагают от 7 до 15 тысяч леев, медикам – чуть более 8 тысяч.
Самые низкие зарплаты в следующих профессиях: кондуктор троллейбуса, токарь, швея и другие.
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