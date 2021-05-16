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Трудоустройство

В агентстве занятости назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Молдове

© Sputnik / Vladimir Semenuk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210516/34764944/v-agentstve-zanyatosti-nazvali-samye-oplachivaemye-vakansii.html

Согласно данным агентства занятости, самые высокие зарплаты достигают 50 тысяч леев. А самые низкие – меньше 3 тысяч.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Агентство занятости населения Молдовы назвало самые высокооплачиваемые вакансии. 

Все представленные рабочие места могут быть доступны как женщинам, так и мужчинам.

Кандидатам рекомендуется изучить список самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости, и подать резюме для соответствующих предложений из списка, посетив сайт агентства.

Так, самая высокая зарплата в перечне составляет от 40 до 50 тысяч леев за должность главы департамента или агента по продажам. 

Мигранты на вокзале.
© Sputnik / Сергей Сергеев
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До 35 тысяч леев обещают за место директора банка. Работа программиста может быть оценена до 30 тысяч леев. 

Также есть множество других вакансий в разных сферах экономики, оплата зависит от фирмы или организации, в которую устроится соискатель. 

Например, бухгалтерам предлагают от 7 до 15 тысяч леев, медикам – чуть более 8 тысяч.

Самые низкие зарплаты в следующих профессиях: кондуктор троллейбуса, токарь, швея и другие. 

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