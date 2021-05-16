В агентстве занятости назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Молдове

Согласно данным агентства занятости, самые высокие зарплаты достигают 50 тысяч леев. А самые низкие – меньше 3 тысяч.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Агентство занятости населения Молдовы назвало самые высокооплачиваемые вакансии.

Все представленные рабочие места могут быть доступны как женщинам, так и мужчинам.

Кандидатам рекомендуется изучить список самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости, и подать резюме для соответствующих предложений из списка, посетив сайт агентства.

Так, самая высокая зарплата в перечне составляет от 40 до 50 тысяч леев за должность главы департамента или агента по продажам.

До 35 тысяч леев обещают за место директора банка. Работа программиста может быть оценена до 30 тысяч леев.

Также есть множество других вакансий в разных сферах экономики, оплата зависит от фирмы или организации, в которую устроится соискатель.

Например, бухгалтерам предлагают от 7 до 15 тысяч леев, медикам – чуть более 8 тысяч.

Самые низкие зарплаты в следующих профессиях: кондуктор троллейбуса, токарь, швея и другие.

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