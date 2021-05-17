COVID-19 в Кишиневе: прогнозы, положение больниц и марафон вакцинации

На заседании муниципальных служб в примэрии столицы сообщили, какая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Число случаев инфицирования в Кишиневе продолжает падать. Об этом заявила на оперативном заседании в примэрии глава муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

"Надеемся, что неоптимистичные прогнозы о росте числа инфицированных не подтвердятся, спад продолжится и возможно, мы преодолеем этот пандемический кризис. В Кишиневе на 16 мая в общей сложности зарегистрировано 106 157 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровевших – 103 032 человека", – сказала Бучарски.

Она обратила внимание на то, что тревогу вызывают число летальных исходов – каждый случай трагичен.

"Показатель заболеваемости продолжает падать. Надеемся, что со временем мы перейдем из "красного кода" в "оранжевый код", а затем потихоньку выйдем из этой пандемии", – добавила чиновник.

По ее словам, муниципальные больницы Кишинева способны принять 752 пациента с COVID-19, еще 100 коек свободны в триажных центрах.

"На сегодняшний день госпитализированы 198 пациентов, из которых 18 находятся в очень тяжелом состоянии, 83 в тяжелом состоянии, 83 – в средней степени тяжести, а 14 – с легкими формами… В муниципальных больницах находится 21 пациент из районов Республики Молдова", – отметила Бучарски.

Что касается процесса вакцинации, как отметила глава управления социальной помощи и здравоохранения, то с 11 мая в Кишиневе начался третий этап прививочной кампании.

"Нет больше ограничений для вакцинации. Любой человек, в том числе члены семьи и любые группы, могут вакцинироваться либо записавшись к семейному врачу, либо обратившись в муниципальный центр по вакцинации. Прививочный процесс проводится ежедневно, включая субботу и воскресенье. Организованы мобильные группы для вакцинации на рабочих местах и на дому людей, которые не могут передвигаться", – уточнила специалист.

Она сообщила, что первой дозой вакцинированы в Кишиневе 56 476 человек, второй – 5797.

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"С 13 мая граждане могут записаться онлайн на вакцинацию", – добавила Бучарски.

Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что несмотря на спад заболеваемости, это не значит, что можно расслабляться. "Необходимо быть очень осторожными. Если это число заметно упало, то все равно каждый летальный исход – это огромная трагедия для семьи", – сказал Чебан.

По его словам, планируется реконфигурировать число койко-мест в муниципальных больницах. "Анализируется приостановка деятельности в больнице Архангела Михаила как стратегического медучреждения и возвращение к допандемийному режиму работы этого учреждения", – отметил Чебан.

Он уточнил, что совместно с Минздравом будет продолжаться координация работы триажного центра на "Молдэкспо".

"В любом случае мы находимся в режиме повышенной готовности. Мы готовы к новой возможной вспышке, новой волне или появлению новых штаммов в этом контексте. Приоритет номер один – вакцинация. Хорошая новость – в том, что есть достаточно вакцины на этом этапе, и вакцинация доступна для всех без ограничений. В Кишиневе нет этапов вакцинации – вакцинация доступна для всех", – подчеркнул примар.

Он поручил ответственному управлению и госслужащим рассмотреть, как можно организовать марафон вакцинации на этой или следующей неделе с всеобщей мобилизацией различных групп населения.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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