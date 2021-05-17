12:16 17 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Провал грунта в Кишиневе

Чебан: "вас внесут в черный список" – кого предупреждает мэр Кишинева

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (247)
17220
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210517/34768098/Cheban-vas-vnesut-v-chernyy-spisok-kogo-preduprezhdaet-mer-Kishineva.html

Столичный градоначальник заявил, что предпринимателей, которые будут выполнять некачественные работы, внесут в черный список.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан выступил с резким заявлением, которое он адресовал предпринимателям на заседании муниципальных служб в понедельник.

Изучение провала.
© Sputnik / Mihai Caraus
Загадка: что могло бы стать причиной образования провала на Старой Почте

"Если предприниматели будут выполнять работы с точностью до наоборот, то они будут внесены в черный список, и мы позаботимся о том, чтобы они больше не могли выигрывать тендеры или участвовать в других конкурсах в Кишиневе. Месседж такой: делайте свою работу правильно. Мы платим вам деньги в объемах, которые обозначены в тендерах, поэтому делайте свою работу ответственно и правильно", – заявил Чебан.

Примар уточнил, что подобное предупреждение также адресовано и преторам столицы. В то же время Чебан отметил: он уверен, что чиновники столичной администрации будут внимательно следить за ремонтными работами на улице Иона Крянгэ в секторе Буюканы.

"Ежедневно должны находиться там и наблюдать за выполнением работ", – отметил Чебан.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в установленные сроки и если они будут выполняться в таком же темпе, то улица может быть сдана в эксплуатацию раньше, чем указано в контракте, то есть в марте 2022 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (247)

По теме

Фото: инспекция ремонта на улице Крянгэ – ее могут открыть раньше срока

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Машинистка Мария Яковлева в головном вагоне поезда в электродепо Фили московского метрополитена, 2021 год.
Фото: Московский метрополитен отмечает 86-летие
Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове
Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться