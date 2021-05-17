Чебан: "вас внесут в черный список" – кого предупреждает мэр Кишинева

Столичный градоначальник заявил, что предпринимателей, которые будут выполнять некачественные работы, внесут в черный список.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан выступил с резким заявлением, которое он адресовал предпринимателям на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Если предприниматели будут выполнять работы с точностью до наоборот, то они будут внесены в черный список, и мы позаботимся о том, чтобы они больше не могли выигрывать тендеры или участвовать в других конкурсах в Кишиневе. Месседж такой: делайте свою работу правильно. Мы платим вам деньги в объемах, которые обозначены в тендерах, поэтому делайте свою работу ответственно и правильно", – заявил Чебан.

Примар уточнил, что подобное предупреждение также адресовано и преторам столицы. В то же время Чебан отметил: он уверен, что чиновники столичной администрации будут внимательно следить за ремонтными работами на улице Иона Крянгэ в секторе Буюканы.

"Ежедневно должны находиться там и наблюдать за выполнением работ", – отметил Чебан.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в установленные сроки и если они будут выполняться в таком же темпе, то улица может быть сдана в эксплуатацию раньше, чем указано в контракте, то есть в марте 2022 года.

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