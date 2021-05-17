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Тирасполь кинотеатр

По каким правилам возобновят работу в Приднестровье театры и кинотеатры

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (112)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210517/34768492/Po-kakim-pravilam-vozobnovyat-rabotu-v-Pridnestrove-teatry-i-kinoteatry.html

Решение о том, что различные учреждения по культурному досугу снова приступят к работе, было принято на заседании Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. Кинотеатры, театры и прочие организации, обеспечивающие в Приднестровье культурный досуг граждан, независимо от форм собственности, возобновят свою работу. Об этом говорили 17 мая в рамках заседания Оперативного штаба.

"Этому способствует улучшение эпидемиологической ситуации в Приднестровье", - пояснили в Оперштабе.

Прежде чем приступить к работе, все эти учреждения должны предварительно пройти комиссионную проверку. Она подтвердит их готовность к возобновлению деятельности в условиях соблюдения санитарных требований.

Тирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Когда в Приднестровье могут открыть театры, кинотеатры и концертные залы
Количество единовременно находящихся в залах зрителей должно быть ограничено, их социальное дистанцирование – обязательно. Реализация билетов должна будет проводиться, исходя также из этих требований. Входной фильтр и масочный режим будут действовать, как и прежде.

Концертные, театрализованные программы и другие массовые мероприятия в скверах, парках, на открытых площадках, а также в домах культуры в скором времени также возобновятся. Рекомендации на этот счет должен представить Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Приднестровья.

Городские и сельские дома культуры, прежде чем приступить к работе, должны будут пройти специальные проверки. По их результатам выяснится, насколько эти учреждения готовы к приему посетителей в условиях действующих карантинных правил.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (112)

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Теги:
кинотеатр, театр, Приднестровье

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