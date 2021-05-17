По каким правилам возобновят работу в Приднестровье театры и кинотеатры

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. Кинотеатры, театры и прочие организации, обеспечивающие в Приднестровье культурный досуг граждан, независимо от форм собственности, возобновят свою работу. Об этом говорили 17 мая в рамках заседания Оперативного штаба.
"Этому способствует улучшение эпидемиологической ситуации в Приднестровье", - пояснили в Оперштабе.
Прежде чем приступить к работе, все эти учреждения должны предварительно пройти комиссионную проверку. Она подтвердит их готовность к возобновлению деятельности в условиях соблюдения санитарных требований.
Концертные, театрализованные программы и другие массовые мероприятия в скверах, парках, на открытых площадках, а также в домах культуры в скором времени также возобновятся. Рекомендации на этот счет должен представить Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Приднестровья.
Городские и сельские дома культуры, прежде чем приступить к работе, должны будут пройти специальные проверки. По их результатам выяснится, насколько эти учреждения готовы к приему посетителей в условиях действующих карантинных правил.
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