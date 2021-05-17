На границе выявили еще два поддельных ПЦР-теста

В Пограничной полиции Молдовы отмечают, что при пересечении государственной границы по-прежнему выявляются подделки результатов теста на коронавиус.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Два случая подделки справок о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус выявлены в пунктах перехода границы на минувшей неделе. Об этом сообщает Пограничная полиция.

Это значительно меньше, чем в начале месяца, когда за одну неделю были выявлены почти три десятка человек, предъявивших фальшивые справки.

В целом за неделю сотрудники Пограничной полиции составили 524 протокола о нарушении пограничного и миграционного законодательства, а 52 иностранным гражданам было отказано во въезде в страну.

Самые частые случаи нарушений — в области правил безопасности общественного здоровья, дорожного движения и состояния транспорта. Задокументированы также 38 случаев нарушения режима приграничной зоны и пунктов пропуска, 22 случая нарушения иностранными гражданами режима проживания на территории Республики Молдова и пять случаев контрабанды.

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