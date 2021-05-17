Встреча с заключенными: в Приднестровье разработали правила посещения тюрем

В пенитенциарных учреждениях региона были зафиксированы случаи заражения COVID-19, из-за чего у заключенных прежде не было возможности видеться с родными.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. Оперативным штабом Приднестровья было принято решение, что в регионе будет возобновлена практика свиданий в пенитенциарных учреждениях, но при условии выполнения посетителями карантинных требований.

Для того, чтобы получить разрешение на встречу с близким, находящимся в местах лишения свободы, родственникам необходимо будет пройти тестирование на COVID-19. Результат анализа действителен в течение 72 часов.

"Также обязателен предварительный осмотр медиками Госслужбы исполнения наказаний на наличие признаков респираторного заболевания. Температура, кашель и чихание станут препятствием даже для краткосрочного визита в пенитенциарное учреждение", - пояснили в пресс-центре МВД Приднестровья.

Помимо этого, посетители заполнят эпидемическую анкету, в которой отразят сведения о возможных контактах с инфицированными и выездах за пределы региона.

"Прошу Минюст взять на строгий контроль соблюдение всех предписанных норм при предоставлении и проведении свиданий в учреждениях Госслужбы исполнения наказаний, чтобы ни в коем случае не допустить распространения инфекции в подведомственных учреждениях", – подчеркнул глава МВД Руслан Мова.

В ходе как краткосрочного, так и длительного свидания отбывающему наказание и его близким придется строго соблюдать требования эпидемического режима. К примеру, посетителю в момент свидания обязательно быть в маске.

Из-за пандемии заключенные продолжительное время не имели возможность видеться с родными. В пенитенциарных учреждениях региона все еще есть носители коронавируса. Их лечение организовано на базе учреждений Госслужбы исполнения наказаний.

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