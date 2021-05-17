Отдых за свой счет: куда любят уезжать в отпуск жители Молдовы

Эксперты рассказали о самых популярных направлениях для отдыха среди жителей Молдовы, а также о том, насколько сократились поездки сограждан за границу..

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В Молдове за первый год пандемии коронавируса отмечен спад поездок в целях отдыха в 4,3 раза в сравнении с 2019-м. Таковы выводы социологического опроса CBS AXA, проведенного по заказу компании IDIS Viitorul, который представил экономист Вячеслав Ионицэ.

По его словам, 80% поездок жителей Молдовы совершаются за границу. Самое популярное для отдыха направление – Украина, которое выбирают 47% сограждан.

"Болгария пользуется спросом у 31% соотечественников. Свыше 17% выбирают для отдыха Турцию, а чуть больше 12% – Румынию. В Италию отправляются свыше 10%, а Греция пользуется спросом порядка 12% жителей Молдовы. Во Францию, Испанию, Россию, США, Черногорию ездят менее 10%", – сказал эксперт.

По его словам, в Молдове числится порядка 2,6 миллиона граждан, из которых 32% как минимум один раз в год отправляются куда-то на отдых.

"Молодые люди от 18 до 29 лет (54,4%) отправляются как минимум один раз в несколько лет на отдых, за ними следуют люди в возрасте 30-44 лет. Что касается граждан старше 60 лет, у которых, как правило, скромные доходы, то лишь 13% отправляются на отдых", – отметил Ионицэ.

Согласно опросу, две трети жителей Молдовы не путешествуют в целях отдыха хотя бы раз в год. Еще 32,4% были в отпуске за границей хотя бы один раз за последние пять лет.

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Он обратил внимание, что во время пандемии порядка 69% граждан, которые отправились на отдых, выбрали для этой цели заграничные направления. При этом до пандемии за рубеж в отпуск уезжали 80%. "Остальные выбирали отдых на территории Молдовы. Обычно в стране решаются отдохнуть порядка 20% туристов. Исходя из возрастных групп, люди старше 60 лет предпочитают отдыхать в стране. Граждане со скромными доходами не отдыхают ни внутри страны, ни за ее пределами. А те, у кого уровень жизни выше, второй или третий отпуск проводят в Республике Молдова", – добавил Ионицэ.

Согласно данным исследования, порядка 570 тысяч граждан Молдовы ежегодно стараются выезжать на отдых за границу, но количество поездок достигает почти 800 тысяч, потому что некоторые жители страны предпочитают выезжать за границу в отпуск несколько раз. Таким образом, 5% или 130 тысяч граждан Республики Молдова выезжают на отдых более одного раза в год, уточнил эксперт.

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По мнению экономиста, пандемия сильно повлияла на сектор туризма. В 2019 году зарегистрировано 784 тысячи поездок, а в 2020 году – около 180 тысяч. Наибольшее снижение произошло за счет поездок за рубеж. Если в 2019 году зарегистрировано 645 тысяч выездов для отдыха за границу, то в 2020–м – уже 120 тысяч. Что касается внутреннего туризма, то в этом сегменте спад оказался не таким резким. Если в 2019 году было 140 тысяч поездок с целью отдыха на территории Молдовы, то в 2020-м во время пандемии их количество снизилось до 60 тысяч.

Экономист считает, что жителей республики необходимо привлекать к выбору отдыха внутри страны. В то же время, как отметил эксперт, нужно поощрять и организованный отдых.

"Мы твердо уверены, что сельский туризм, зеленый туризм – это альтернатива для Республики Молдова. Нам нужно развивать туризм. К сожалению, в нашей стране он развит очень слабо по сравнению с соседними государствами", – заключил Ионицэ.

Глава Ассоциации работодателей индустрии туризма (АРИТ) Молдовы Сергей Маня ранее заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в 2020 году серьезному испытанию из-за ограничений, связанных с пандемией, подверглись не только туристические агентства в нашей стране, но и гиды. Все виды деятельности в туристической отрасли резко сократились почти на 90%.

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