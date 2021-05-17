COVID-19 в Молдове: специалисты рассказали, каких показателей ждать дальше

Хотя во время пасхальных праздников было зарегистрировано меньше случаев COVID-19, эксперты в области здравоохранения призывают людей соблюдать меры профилактики и делать прививки, поскольку коронавирусная угроза никуда не исчезла.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Во время пасхальных праздников наблюдалась позитивная динамика по новым случаям COVID-19 в стране. Однако такая статистика была вызвана рядом факторов, и такая положительная ситуация может измениться в любой день, заявила в эфире программы на радио Sputnik Молдова руководитель Управления политики общественного здравоохранения при Минздраве Даниела Демишкан.

"Некоторые люди расслабились, глядя на последнюю статистику по коронавирусу, но нужно всем понимать: вирус никуда не исчез, он также заразен и опасен. Соблюдение всех мер профилактики по-прежнему обязательно", - добавила Демишкан.

© Sputnik / Mihai Caraus Даниела Демишкан.

Кроме того, как уточнила Демишкан, опасения вызывает и тот факт, что в период праздников снизилось число людей, прошедших вакцинацию.

Эти показатели объяснила в эфире радиостудии Sputnik Молдова врио главы Минздрава Татьяна Затык. По ее мнению, низкий уровень иммунизации населения в праздники вызван обычной занятостью граждан.

Как полагает Затык, многие временно покинули место жительства. Когда люди вернутся, показатели по вакцинации вновь начнут расти.

"В один из дней сразу после праздников показатели по вакцинации были 7,5 тысяч. Из них почти 2 тысячи получили уже вторую дозу. Теперь центры иммунизации работают в интенсивном режиме", - пояснила врио главы Минздрава.

Напомним, ранее представители Минздрава сообщали, что центры вакцинации будут работать в режиме нон-стоп, то есть и в выходные. Всех желающих призывают записаться на прививку через онлайн-платформу министерства.

© Sputnik / Mihai Caraus Татьяна Затык.

С момента начала национальной программы иммунизации в Молдове было использовано более 233 тысяч доз вакцин анти-COVID. Более 200 тысяч граждан прошли первый этап иммунизации, свыше 31 тысячи получили и вторую дозу вакцины.

Больше всего прививок было сделано препаратом AstraZeneca – свыше 145 тысяч.

Следующей по популярности в Молдове является вакцина "Спутник V" – ею привились порядка 40 тысяч человек. Около 12 тысяч граждан выбрали Pfizer/BioNtech, более 2 тысяч привились Sinovac и порядка одной тысячи - Sinopharm.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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