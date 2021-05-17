Борьба с COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь от Германии и ЕС

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. В Молдову в понедельник доставили новую партию гуманитарной помощи. На этот раз ее предоставило правительство Германии совместно с ЕС при сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Госсекретарь Минздрава Игорь Куров рассказал на официальной церемонии передачи помощи, что в республику прибыла защитная экипировка на общую сумму порядка 537 тысяч евро.

"Это большая помощь для нашей системы здравоохранения в условиях борьбы с пандемией. Речь идет о помощи в размере 1,6 миллионов медицинских одноразовых перчаток, а также 300 тысяч защитных масок. Пандемия еще не преодолена, мы продолжаем бороться и спасать жизни, поэтому защитная экипировка – самое важное сейчас для врачей. Надеемся на такое сотрудничество и дальше", - заявил Куров.

Перед присутствующими выступил глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко. По его словам, в Европе мобилизовали все ресурсы для помощи странам, как в экономическом, так и в социальном плане.

"Новая партия помощи внесет значительный вклад в совместные усилия по борьбе с коронавирусом. Поддержка Германии и ЕС направлена по линии Восточного партнерства. Эта экипировка должна помочь врачам на первой линии и всем гражданам республики", - отметил Михалко.

Посол Германии в Молдове Ангела Ганнингер добавила, что многие страны, в том числе Молдова, проходят сейчас через тяжелые испытания.

"Мы передаем эту помощь и надеемся, что она поспособствует улучшению ситуации", заключила Ганнингер.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova