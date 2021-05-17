Стали известны сроки окончания ремонта трассы Хынчешты-Джурджулешты

В настоящее время на участке, пересекающем районы Хынчешты, Леова и Кантемир, проводятся земляные работы, вырубка лесов, бурение и подготовка площадки.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Проект по реабилитации национальной трассы R34 Хынчешты-Джурджулешты планируется завершить в начале 2023 года. Об этом сообщили в Государственной администрации дорог Молдовы.

К такому выводу пришли представители администрации после оценки выполнения контракта на реабилитацию 83 километров дорожного полотна на этой трассе.

Осмотр проводили совместно с турецким предпринимателем, отвечающим за выполнение задачи.

По данным госадминистрации дорог, в настоящее время на участке, пересекающем районы Хынчешты, Леова и Кантемир, проводятся земляные работы, вырубка лесов, бурение и подготовка площадки.

"Подрядчик обязуется полностью завершить реабилитационные работы до конца февраля 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

Проект реабилитации национальной трассы R34 включает реконструкцию существующей дорожной сети, реконструкцию девяти мостов и 57 трубчатых мостов, устройство остановок для общественного транспорта и восстановление уличного освещения в населенных пунктах.

Контракт на общую сумму более 56 миллионов евро предоставлен Европейским банком реконструкции и развития.

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