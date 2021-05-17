Двоим прокурорам грозит уголовное дело

Национальное управление по неподкупности завершило процедуры контроля за состоянием двух прокуроров из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Инспекторы по вопросам неподкупности обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия прокуроров на предмет возможного совершения преступления, предусмотренного частью (2) статьи 3521 Уголовного кодекса "Ложные заявления в декларациях".

В первом случае инспектор по неподкупности начал процедуру контроля на основе информации из публичного пространства. Были проанализированы все декларации прокурора за период 2012-2019 гг. В результате выяснилось, что субъект нарушил правовой режим декларирования состояния и личных интересов, указав неполные и ошибочные данные в декларациях, поданных за 2016-2019 годы.

"За этот период прокурор не задекларировал доход в размере 10 тысяч леев, полученный в 2016 году от продажи автомобиля Volvo 850. В 2018 г. он не задекларировал доход в размере 400 евро, полученный по форме банковского перевода от физического лица из Великобритании", - сообщает пресс-служба Органа неподкупности.

Также сообщается о том, что в 2017 году прокурор получил финансовую ссуду в размере примерно 10 тысяч леев от кредитной компании из Молдовы, которую он не задекларировал.

Инспектор по неподкупности также установил, что субъект включал ошибочные данные о других доходах, полученных его женой от деятельности по оказанию услуг на основе патента.

В данном случае инспектор по добросовестности решил, что прокурор нарушил правовой режим декларирования имущества и личных интересов, что вынудило его в течение 30 дней подать декларации об активах и личных интересах, исправленные за 2016-2019 годы. В то же время в Государственную фискальную службу был направлен запрос о начале налогового контроля над деятельностью жены в связи с наличием обоснованных подозрений в нарушении налогового законодательства.

Другой прокурор из PCCOCS был проверен на предмет соблюдения правового режима декларирования имущества и личных интересов. Инспектор по неподкупности обнаружил, что декларации об имуществе и личных интересах, представленные за 2017 и 2018 годы, включали неполные данные о стоимости автомобиля Volkswagen Golf, которым он стал владеть в июле 2017 года.

Вопрос о начале уголовного преследования в отношении указанных лиц будет решаться Генеральной прокуратурой.

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