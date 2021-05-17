Официально: какова ситуация с COVID в школах, детсадах и вузах Молдовы

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В Молдове один класс закрыт на карантин и проводит обучение в дистанционном режиме. Такую информацию представили в Министерстве образования, культуры и исследований республики в понедельник.

Согласно последним данным, на 14 мая в результате решений территориальных комиссий общественного здоровья и местных специализированных органов в области образования:

31 общеобразовательное учреждение работает исключительно в онлайн-режиме;

в 83 школах действует программа обучения с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также с 50% от общего количества учеников выпускных классов;

в 291 заведении образовательный процесс осуществляется с физическим присутствием учащихся начальных и выпускных классов;

835 школ работают с физическим присутствием детей и строгим соблюдением норм по предотвращению распространения COVID-19.

Как сообщили в Минобразования, в начальных, гимназических и лицейских классах число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 32 человека, а 430 школьников находятся на самоизоляции. Что касается преподавательского состава, то положительный тест на коронавирус оказался у 36 педагогов, 31 – на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 28 человек, еще шестеро помещены на самоизоляцию.

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Ситуация в детсадах

Как уточнили в Минобразования, четыре детских сада и 28 групп находятся на карантине.

Сообщается, что вирус подтвердился у 10 детей, 43 дидактических кадров и 38 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 754 несовершеннолетних, 72 воспитателя и 76 сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в профтехучилищах и вузах

Что касается профтехучилищ, то за 10-14 мая вирус подтвердился у троих учащихся, пятерых преподавателей и одного из сотрудников вспомогательного персонала.

В вузах за аналогичный период COVID-19 выявили у одного преподавателя.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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