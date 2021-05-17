Что обсудили приднестровцы с представителями "Россотрудничества" в Москве

Встреча прошла в московском офисе Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. В рамках визита в столицу Российской Федерации делегация Приднестровья провела рабочую встречу в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

"Собеседники сфокусировались на актуальных вопросах взаимодействия между Приднестровьем и Российской Федерацией в образовательной и гуманитарной сферах", – отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с переподготовкой и повышением квалификации приднестровских специалистов, а также поступлением и обучением абитуриентов из региона в высших учебных заведениях России.

Участники встречи условились продолжать сотрудничество, в том числе с целью поддержки системы образования Приднестровья, функционирующей в рамках единого российского образовательного пространства.

Представители Приднестровья также приняли участие в круглом столе "Россотрудничество как площадка продвижения для российских вузов", состоявшемся в культурно-образовательном центре "Этномир".

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