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Инспекторы ANSA во время проверки

Инспекторы изъяли из торговли более 100 килограммов некачественных продуктов

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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В результате проверок, которые были проведены на прошлой неделе, было составлено три десятка протоколов о нарушении правил торговли.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В результате контроля, проведенного на прошлой неделе инспекторами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, было изъято из торговли 118 килограммов некачественного и несоответствующего стандартам продовольствия.

Арахис
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В результате 97 официальных проверок представители агентства составили 33 протокола о правонарушениях и выписали 20 предписаний об устранении недостатков.

Самые частые нарушения — торговля продовольствием с истекшим сроком годности, отсутствие сертификатов качества, отсутствие положенной по регламенту маркировки.

Также были выявлены случаи несоблюдения правил хранения продуктов и дезинфицирующих средств.

Были выявлены и нарушения при поставке в учебные заведения продуктов, не рекомендованных для школьников и дошкольников, а также отсутствие договоров с аккредитованной лабораторией на проведение проверок готовых кулинарных изделий. Выявлено несколько случаев нарушения санитарно-гигиенических правил и найма персонала без врачебного контроля.

Проверки прошли в продовольственных магазинах, на предприятиях общественного питания и в блоках питания в учреждениях.

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Теги:
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