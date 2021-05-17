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Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (116)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210517/34777872/ofitsialno-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 109 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Эмблема ВОЗ
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Общее число случаев заражения в стране достигло 253 954, госпитализировано 1242 человека. За минувшие сутки проведено 2293 теста.

Не был зафиксирован ни один случай "импорта" инфекции.

За минувшие 24 часа коронавирус выявлен у одной медсестры и у одного сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 148 пациентов (из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 174 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 245 031.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 7 летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6034.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (116)

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