У каждого второго жителя Молдовы повышенное кровяное давление — ВОЗ

Медики констатируют, что проблемы сердечно-сосудистой системы являются одним из самых распространенных случаев смерти в нашей стране.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Уровень заболеваемости гипертонией в Молдове - один из самых высоких в мире, сообщает Национальная компания медицинского страхования (НКМС) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По статистике, собранной ВОЗ, у каждого второго жителя нашей страны наблюдается повышенное кровяное давление.

По случаю Всемирного дня борьбы с гипертонией, который отмечается 17 мая, НКМС напомнила о рисках и последствиях заболеваний сердечно-сосудистой системы. В Молдове лечение этих болезней финансируется из фондов обязательного медицинского страхования на всех уровнях оказания медицинской помощи. Все граждане, в том числе незастрахованные, обладают доступом к услугам профилактики, раннего выявления и наблюдения за гипертонией.

Также НКМС компенсирует расходы на 17 распространенных международных препаратов для лечения гипертонии. Деньги, выделенные в первом квартале текущего года на соответствующие лекарства, занимают почти 88% в структуре затрат на компенсируемые препараты при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Национальная компания медицинского страхования призывает жителей Молдовы регулярно проверять свое кровяное давление и следовать нескольким простым правилам: бросить курить, избегать употребления большого количества алкоголя, регулярно заниматься физическими упражнениями и придерживаться здорового образа жизни. В свой рацион необходимо включать меньше сахара, соли и насыщенных жиров, больше фруктов, овощей и клетчатки.

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