"Народный союз" поддержит патриотические силы на парламентских выборах

Левые силы в Молдове могут получить поддержку ряда влиятельных организаций страны, которые решили объединиться в одну общественную платформу.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Общественная платформа "Народный союз" планирует поддерживать промолдавские партии на предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова председатель народного движения "Спасем Молдову и член республиканского совета "Народного союза" Ион Маху.

Отстоять Молдову

По его словам, общественная платформа объединила несколько организаций Молдовы, все они так или иначе выступают за сохранение молдавской государственности.

"Собрались потому, что нам не безразлично, что творится в стране. Если нынешнее руководство в администрации президента, имея только эти возможности, такое делают, то что произойдет, когда правые получат парламент и правительство? Объединились, чтобы дать отпор и сделать все возможное для того, чтобы промолдавские силы получили конституционное большинство в новом парламенте", – отметил Маху.

По его мнению, нынешние власти навязывают гражданам сотрудничество с НАТО, способствуют расколу общества по языковым вопросам, а также могут приблизить объединение Молдовы с соседней Румынией.

"В ближайшее время начнутся встречи с лидерами промолдавских, патриотических партий. Мы готовы дискутировать с любым, кто поддержит независимость и государственность Молдовы, изучение истории именно нашей страны в школах. Будем продвигать на выборах только тех, кто за нашу страну", – подчеркнул Маху.

Поддержка блока ПСРМ-ПКРМ

"Было принято решение поддержать на парламентских выборах патриотические силы, на сегодняшний момент это блок ПСРМ и ПКРМ. Это реальность сегодняшнего дня", – рассказал в комментарии Sputnik Молдова другой председатель Общественного совета Молдовы и член республиканского совета "Народного союза" Вячеслав Пержу.

Собеседник объяснил, что поддержка партий на выборах предполагает информационное сотрудничество.

"Наше объединение сформовали девять организаций, пять из которых имеют достаточно большой вес в стране и состав участников. Есть отделения по всей территории Молдовы, это охват большого количества людей. Решили объединиться во благо Молдовы, процветания нашей страны и сохранения мира на нашей земле", – заключил Пержу.

© Sputnik / Vadim Rusu Состав общественной платформы "Народный Союз"

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