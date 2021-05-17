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COVID-19: Кишинев может перейти с красного кода на оранжевый

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210517/34779291/covid-19-kishinev-mozhet-pereyti-s-krasnogo-koda-na-oranzhevyy.html

В ближайшие дни Кишинев может перейти с красного кода COVID-19-опасности на оранжевый код. Столичные власти готовятся отменить часть ограничений.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. По эпидемиологическим показателям COVID-безопасности Кишинев фактически находится в оранжевой зоне, а не в красной, как это было долгое время. Об этом Sputnik Молдова рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Кишинева Борис Гылка.

"Последние данные показывают, что у нас 70 случаев на 100 тысяч населения, что позволяет применять оранжевый код. Это хорошая новость, и это стало возможным благодаря жителям и гостям Кишинева, проявившим ответственность", – заявил Гылкэ.

По словам Гылкэ, Комиссия по общественному здравоохранению Кишинева соберется, чтобы решить, какие ограничения будут сняты, а какие останутся в силе.

"Расслабляться, конечно, не стоит. Мы точно не вернемся к жизни до пандемии, без ограничений. Ношение маски остается обязательным для тех, кто не был вакцинирован, но также и для тех, кто был вакцинирован ", – сказал заместитель главы Управления здравоохранения Кишинева.

По словам специалиста, сейчас, когда наблюдается явное снижение новых случаев заражения, лучшим решением для борьбы с пандемией является массовая вакцинация граждан. Гылкэ говорит, что на данный момент любой желающий может сделать прививку, хотя приоритет для определенных  групп населения сохраняется.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (117)

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