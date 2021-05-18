В Air Moldova рассказали, насколько сильно пострадал их самолет при посадке

Национальный авиаперевозчик Air Moldova прокомментировал инцидент с самолетом компании, который произошел в московском аэропорту Домодедово.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Авиакомпания Air Moldova подтвердила, что принадлежащий ей самолет Airbus 321 при посадке в московском аэропорту Домодедово зацепил хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

"Из-за сильного ветра при посадке самолет попал в зону микровихрей, поэтому был вынужден уйти на второй круг. Во время посадки хвостовая часть длинного и массивного Airbus задела посадочную полосу. Повреждения несерьезные. Данный инцидент произошел не по вине пилотов, а из-за природного фактора", – уточнили в компании.

Представители авиаперевозчика отметили, что согласно местному законодательству Air Moldova проинформировала Орган гражданской авиации о произошедшем.

"В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств инцидента и проверки технического состояния самолета. Подтверждаем тот факт, что из-за ограничений, связанных с пандемией, рейс 9U171 был без пассажиров и направлялся в Домодедово, чтобы доставить пассажиров в Молдову", – подчеркнули в компании.

В Air Moldova добавили, что после инцидента все пассажиры были перевезены в максимальной безопасности. Им была предоставлена еда и напитки. В компании заявили, что данный инцидент не повлиял на полетный график Air Moldova.

Инцидент с самолетом молдавской авиакомпании произошел вечером 17 мая.

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