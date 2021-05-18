Новое предупреждение молдавских синоптиков: к чему готовиться жителям страны

Метеорологи предостерегают в ближайшее время погода изменится – выходя на улицу, нужно иметь при себе зонт.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Молдавские синоптики выпустили новое предупреждение в связи с неустойчивым характером погоды.

"Сегодня, 18 мая, в период с 12.00 до 21.00 ожидаются грозовые дожди, местами штормовой ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", – отметили в Госгидрометеослужбе.

В понедельник, 17 мая, в стране также действовало предупреждение о кратковременных дождях с грозами и штормовом ветре. В результате прошедших в Молдове проливных дождей нескольким населенным пунктам нанесен ущерб.

На вторник молдавские синоптики прогнозировали в среднем до +22 градусов по Цельсию.

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