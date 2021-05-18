Над Молдовой сгущаются тучи: на страну обрушатся ливни и шквалистый ветер

Два метеопредупреждения подряд от молдавских синоптиков: специлисты озвучили прогноз на предстояющую ночь и следующий день.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила о еще одном метеопредупреждении в связи с неустойчивым характером погоды, которое будет действовать вечером во вторник, в ночь на 19 мая и в течение среды.

"Вечером 18 мая и в ночь на 19 мая на большей части территории ожидаются сильные дожди. 19 мая возможно усиление северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Ранее метеорологи объявили "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды – с 12.00 до 21.00 ожидаются грозы и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

В понедельник, 17 мая, в стране также действовало предупреждение о кратковременных дождях с грозами и штормовом ветре. В результате прошедших в Молдове ливней пострадали сельхозучастки в нескольких населенных пунктах страны.

На вторник молдавские синоптики прогнозировали в среднем до +22 градусов по Цельсию.

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