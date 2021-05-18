Хватит ли в Молдове хлеба: что говорят депутаты

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Молдова обеспечена зерном и мукой до нового урожая. Об этом заявил депутат-социалист Раду Мудряк на брифинге во вторник.

"В марте цена на муку первого сорта составляла 6,5 лея, сегодня – 5,6-5,8 лея. То есть снизилась цена. Снизились цены и на зерновые на международном рынке с марта до настоящего времени. Если в марте закупки были произведены по 245 евро, то сейчас – по 217. То есть цена на пшеницу падает. Понятно, что мы приближаемся к новому урожаю, урожаю этого года", – отметил Мудряк.

Он подчеркнул, что Молдова практически обеспечена зерном и мукой до нового урожая.

"Что происходит сейчас? Три компании повысили цены на хлеб практически в один и тот же день. Картельный сговор? Не знаю, должны высказаться уполномоченные органы. "Пахнет" политикой? Думаю, да. Кто-то пытается провернуть политику перед выборами, чтобы взвалить всю вину на социалистов… Ребята, вы посягнули на святое – на хлеб. Это никогда не заканчивалось хорошо", – сказал Мудряк.

Депутат от PAS Раду Мариан сообщил на своей странице в Facebook, что из государственного резерва продолжает выдаваться пшеница на экспорт, а Национальное агентство по продовольственной безопасности выдает разрешения для подобных целей. При этом, как считает парламентарий, это делается несмотря на риск повышения цен на хлеб и требования Высшего совета безопасности приостановить экспорт зерна из госрезерва.

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Мариан также направил официальное письмо на имя и. о. министра внутренних дел Молдовы Павла Войку с просьбой отправить в отставку Георгия Третьякова с поста руководителя Агентства материальных резервов (ведомство, администрирующее госрезервы зерна и находящееся в подчинении МВД). Такая мера, как пояснил депутат, связана с тем, что у Третьякова в прошлом были проблемы с законом.

Ранее исполняющий обязанности главы молдавского Минсельхоза Ион Пержу заявлял, что министерство считает необоснованным повышение цен некоторыми производителями хлебобулочных изделий и торговыми сетями. По его словам, цена на пшеницу демонстрирует непрерывную тенденцию к снижению, что обусловливает удешевление муки.

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И. о. главы Минсельхоза отметил, что пшеница и мука в стране есть. "Согласно статистически данным, валовое производство пшеницы за 2016-2019 годы превысило 1,1 миллиона тонн, за исключением 2020 года, когда из-за серьезной засухи этот показатель составил лишь 569 тысяч тонн", – уточнил чиновник.

По его словам, экспорт зерна варьируется из года в год. "Проводя приблизительные подсчеты о располагаемых объемах на местном рынке за последние пять лет, констатируем, что ежегодно на внутреннем рынке используется порядка 400-450 тысяч тонн продовольственного и фуражного сырья. На данный момент экспортировано 125 тысяч тонн пшеницы из 569 тысяч тонн… Учитывая расчеты внутреннего спроса, согласно среднегодовым значениям и балансу объема пшеницы, имеющегося на данный момент на рынке, продовольственная безопасность страны полностью обеспечена", – добавил и. о. министра.

Он сообщил, что благодаря финансовой поддержке государства, предоставленной пострадавшим от засухи производителям (324 миллиона леев, а также 60 миллионов леев в качестве гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации) засеяно 318 тысяч гектаров озимой пшеницы, что при текущей ситуации обеспечит общий объем более 1,2 миллиона тонн зерна. Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности страны выделено около 60 тысяч гектаров ячменя (47 тысяч гектаров озимого и около 13 тысяч гектаров ярового), которые также находятся в хорошем состоянии и покроют потребности животноводства в этой культуре соответственно прогнозам, добавил чиновник.

"Исходя из вышесказанного и представленных аналитических данных, министерство считает необоснованным повышение цен на хлебобулочные изделия некоторыми экономическими агентами и торговыми сетями", – отметил и. о. главы Минсельхоза.

Как считает и. о. министра, возможно, что это повышение цен на хлеб "основано на каких-то других соображениях, но не экономико-финансовых".

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