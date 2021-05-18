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Акция, приуроченная ко дню борьбы со СПИД-ом

Забег и призы: в Приднестровье идет информационная кампания о СПИДе

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Информационная кампания "Неопределяемый = Непередающий" приурочена ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik. В Приднестровье стартовала информационная кампания "Неопределяемый = Непередающий", приуроченная ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Она включает серию мероприятий и акций, в том числе выступления в СМИ, вебинар и розыгрыши призов.

"Предполагается и курсирование мобильной амбулатории для экспресс-тестирования на ВИЧ", - пояснили в Минздраве.

В рамках кампании предусмотрен забег Солидарности. Каждый желающий - в одиночку или с друзьями - может до 26 мая пробежать любое расстояние, но так чтобы трек забега проходил в форме ленты - символа кампании. Забег необходимо зафиксировать с помощью любого приложения и поделиться им в сети Facebook или Instagram с хэштегом #забегсолидарности_ПМР. Победитель будет определен 27 мая в 15.00 случайным образом. Ему достанутся фитнес-часы.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Еще одно мероприятие - инсталляция STOP AIDS (Стоп СПИД). Этот флешмоб уже стартовал и будет проведен во всех городах Приднестровья. Гражданам предлагается сфотографироваться с символом акции, выложить снимок в сети Facebook или Instagram, используя хэштег #stop_aids_2021_pmr. Победитель получит сертификат на покупку бытовой техники.

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Теги:
ВИЧ-СПИД, Приднестровье

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