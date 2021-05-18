Пицца с грибами: в Бендерах семья получила пищевое отравление

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik. В Бендерах семья получила пищевое отравление. Виной всему – домашняя пицца с грибами. Как рассказали в МВД Приднестровья, три несовершеннолетних ребенка и их мать с признаками отравления доставлены в приемное отделение городского Центра матери и ребенка.
"Девочки трех и шести лет проснулись ночью от боли в животе, слабости и тошноты. Мать детей тоже почувствовала себя нехорошо. Глава семейства забил тревогу и вызвал скорую помощь. Сам мужчина каких-либо признаков недомогания не ощущал", - пояснили в ведомстве.
Бригада неотложки госпитализировала всех домочадцев, включая и пятимесячного малыша. В больнице выяснилось, что с грудничком все в полном порядке, а вот состояние его сестер у медиков вызвало опасение.
Для более тщательного обследования дети были направлены в реанимационное отделение столичного Центра матери и ребенка. Медики определили – у девочек пищевое отравление.
В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что накануне мать купила маринованных опят на развес в одном из продуктовых магазинов. Приготовила грибную пиццу на ужин. Ели всей семьей, кроме малыша.
В настоящее время состояние девочек улучшилось. Из реанимации их уже перевели в отделение. Мать детей от госпитализации отказалась.
Сотрудники правоохранительных органов проводят дальнейшую проверку.
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