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Грибы

Пицца с грибами: в Бендерах семья получила пищевое отравление

© CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210518/34785777/pitstsa-s-gribami-v-benderakh-semya-poluchila-pischevoe-otravlenie.html

По факту произошедшего в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов Приднестровья проводят проверку.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik. В Бендерах семья получила пищевое отравление. Виной всему – домашняя пицца с грибами. Как рассказали в МВД Приднестровья, три несовершеннолетних ребенка и их мать с признаками отравления доставлены в приемное отделение городского Центра матери и ребенка.

"Девочки трех и шести лет проснулись ночью от боли в животе, слабости и тошноты. Мать детей тоже почувствовала себя нехорошо. Глава семейства забил тревогу и вызвал скорую помощь. Сам мужчина каких-либо признаков недомогания не ощущал", - пояснили в ведомстве.

Бригада неотложки госпитализировала всех домочадцев, включая и пятимесячного малыша. В больнице выяснилось, что с грудничком все в полном порядке, а вот состояние его сестер у медиков вызвало опасение.

Для более тщательного обследования дети были направлены в реанимационное отделение столичного Центра матери и ребенка. Медики определили – у девочек пищевое отравление.

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© Pixabay / RitaE
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В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что накануне мать купила маринованных опят на развес в одном из продуктовых магазинов. Приготовила грибную пиццу на ужин. Ели всей семьей, кроме малыша.

В настоящее время состояние девочек улучшилось. Из реанимации их уже перевели в отделение. Мать детей от госпитализации отказалась.

Сотрудники правоохранительных органов проводят дальнейшую проверку.

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Теги:
грибы, отравление, Приднестровье

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