Пицца с грибами: в Бендерах семья получила пищевое отравление

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik. В Бендерах семья получила пищевое отравление. Виной всему – домашняя пицца с грибами. Как рассказали в МВД Приднестровья, три несовершеннолетних ребенка и их мать с признаками отравления доставлены в приемное отделение городского Центра матери и ребенка.

"Девочки трех и шести лет проснулись ночью от боли в животе, слабости и тошноты. Мать детей тоже почувствовала себя нехорошо. Глава семейства забил тревогу и вызвал скорую помощь. Сам мужчина каких-либо признаков недомогания не ощущал", - пояснили в ведомстве.

Бригада неотложки госпитализировала всех домочадцев, включая и пятимесячного малыша. В больнице выяснилось, что с грудничком все в полном порядке, а вот состояние его сестер у медиков вызвало опасение.

Для более тщательного обследования дети были направлены в реанимационное отделение столичного Центра матери и ребенка. Медики определили – у девочек пищевое отравление.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что накануне мать купила маринованных опят на развес в одном из продуктовых магазинов. Приготовила грибную пиццу на ужин. Ели всей семьей, кроме малыша.

В настоящее время состояние девочек улучшилось. Из реанимации их уже перевели в отделение. Мать детей от госпитализации отказалась.

Сотрудники правоохранительных органов проводят дальнейшую проверку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova