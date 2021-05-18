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Вакцинация

В Кишиневе пройдет университетский "вакцинный марафон"

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210518/34786942/v-kishineve-proydet-universitetskiy-vaktsinnyy-marafon.html

Акция проводится в рамках национальной кампании по массовой вакцинации населения и направлена на студентов, слушателей докторантуры, врачей резидентов, преподавателей.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Государственный университет медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану организует университетский марафон по вакцинации "От студента к студенту", который пройдет 21-23 мая.

Как сообщает официальный интернет-ресурс университета, акция проводится в рамках национальной кампании по массовой вакцинации населения и направлена в первую очередь на студентов, слушателей докторантуры, врачей резидентов, преподавателей.

"Вакцинация будет проводиться без расписания, круглосуточно, на основании удостоверения личности, по принципу "первым пришел - первым вакцинировался". Этот иммунизационный марафон стартует в 15.00 пятницы и окончится в воскресенье в 21.00", - сообщают в столичном медицинском вузе.

Одной из целей этого необычного марафона заявлена вакцинация как можно большего числа молодежи.

"Таким образом, мы надеемся ускорить возвращение учебного процесса в нормальное русло - с полным физическим присутствием студентов на занятиях", - заявил ректор Государственного университета медицины Эмиль Чебан.

Кишинев люди город
© Sputnik / Mihai Caraus
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Планируется, что в кампусе университета на Малой Малине будут открыты 10 пунктов вакцинации, где будут доступны одновременно два препарата - Sinopharm и AstraZeneca. Еще три пункта откроются на территории университетского Учебного блока №2, там можно будет воспользоваться вакциной Sinopharm. И, наконец, еще семь пунктов с препаратом AstraZeneca будут работать в здании Университетского социокультурного комплекса по адресу Тестемицану, 25. 

Акция организована в партнерстве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Ассоциацией студентов-медиков.

Кроме того, университет обязуется предоставить вторые дозы вакцин: с 11 по 13 июня - Sinopharm, с 16 по 18 июля - AstraZeneca.

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