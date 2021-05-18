ФОТО: в Кишиневе появилась библиотека под открытым небом

Примар муниципия Кишинев предложил тем, кто хочет пожертвовать библиотеке литературу, обратиться в претуру сектора Центр.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. В сквере Михай Эминеску в центре Кишинева открылась библиотека под открытым небом. Первые книги в нее пожертвовал мэр города Ион Чебан.

"Отныне все, кто гуляет в сквере, могут скоротать время за чтением классики, приключенческого романа, энциклопедии. Все те, кто хочет подарить книги для этой библиотеки, могут сделать это, обратившись в претуру сектора Центр", - написал он в своем посте в соцсети.

Во вторник, 18 мая, отмечается также Международный день музеев. Примэрия Кишинева организует ряд культурных мероприятий.

© Photo : Facebook / Iv Ceban В Кишиневе открылась библиотека под открытым небом

Музей истории Кишинева представит смешанную программу офлайн и онлайн-мероприятий. Они будут проходить с 12.00 до 20.00 в соответствии с эпидемиологическими мерами по COVID-19.

Среди мероприятий - запуск литературного конкурса "Мой город", выставка-конкурс изобразительного искусства "Искусство и мифопоэтика города", концерт в исполнении учеников музыкальной школы им. Евгения Доги и Школы искусств им. Алексея Стырчи, хоровое представление в исполнении смешанного хора Академии музыки, театра и изобразительных искусств, а трио Arcan Grui исполнит пастушью музыку с урбанистическими нотками.

Также в 19.00 любители джаза смогут послушать и посмотреть онлайн, в частности, на страничке примэрии, музыкальный вернисаж - живой джаз и выставку картин в абстрактном стиле, созданных художницей Джетой Бурлаку.

© Photo : Facebook / Iv Ceban В Кишиневе открылась библиотека под открытым небом

Концерт будет транслироваться из Музея истории Кишинева. Проект реализуется в партнерстве с Управлением культуры Кишинева.

В Музее истории Кишинева 19 мая состоится пленер с участием учеников Школы изобразительных искусств им. Алексея Щусева, посвященный 585-летию первого документального упоминания Кишинева.

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