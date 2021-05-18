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Вакцинация

Онлайн-запись на вакцинацию от COVID: в Приднестровье готовят новую услугу

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210518/34787721/onlayn-zapis-na-vaktsinatsiyu-ot-covid-v-pridnestrove-gotovyat-novuyu-uslugu.html

В Минздраве и Минцифры региона обсуждают внедрение электронной записи на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik. Минздрав и Минцифры Приднестровья разрабатывают порядок электронной записи на вакцинацию от COVID-19. Внедрение технологии обсудили на совместном совещании.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео: как записаться онлайн на прививку от COVID-19 в Молдове

Как отметил глава цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Бабенко, в отдельном поле гражданин указывает желаемую вакцину, ФИО, адрес и телефон. Заявка направляется в Минздрав.

"Для ведомства мы создаем инструмент, позволяющий увидеть заявки, поступающие со всего Приднестровья. Ответственные за отработку заявок специалисты будут отмечать, что они приняты в работу и сообщать об этом гражданину. Когда появляется возможность вакцинации, человека об этом уведомляют", - кратко объяснил принцип услуги Бабенко.

Глава Минздрава Кристина Албул отметила актуальность и важность электронной записи и выразила готовность ведомства привлечь людей для отработки заявок.

"Сейчас в регистратурах огромная нагрузка: желающих записаться очень много и дозвониться действительно трудно. У нас есть такие обращения. Если появится еще одна форма записи, это значительно облегчит и ускорит процесс иммунизации населения", - подчеркнула она.

Как рассказали в Минздраве, рассматривался вопрос географии услуги – будет ли она распространяться на весь регион или только на Тирасполь и Бендеры в качестве пилотного проекта. Еще один нюанс намерены обсудить специалисты – готовность кадров и системного оборудования для реализации новой услуги.

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Теги:
вакцинация, Приднестровье

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