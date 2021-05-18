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Евгений Дога

Видео: Евгений Дога снялся в ролике в поддержку вакцинации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210518/34789662/Video-Evgeniy-Doga-snyalsya-v-rolike-v-podderzhku-vaktsinatsii.html

Известный молдавский композитор Евгений Дога вакцинировался и принял участие в кампании Минздрава в поддержку иммунизации.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. На опубликованном Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты ролике композитор Евгений Дога призывает всех граждан Молдовы сделать прививку от коронавируса.

"Как можно не беречь собственную жизнь, здоровье своей семьи и общества. Эта болезнь — не шутка, она безжалостна и всех сокрушает. Я скучаю по сцене, по вам. Сделайте прививку, мои дорогие. Вакцина сделана учеными. Мы должны им доверять", — обратился к гражданам композитор Евгений Дога.

С момента начала национальной программы иммунизации в Молдове было использовано 253 310 доз вакцин анти-COVID. Из них 219 004 единицы применено в качестве первой дозы. Окончательную иммунизацию, получив и вторую дозу, прошли 34 306 граждан Молдовы. За последние 24 часа в стране были привиты 10 364 человека.

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