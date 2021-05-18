Видео: Евгений Дога снялся в ролике в поддержку вакцинации

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. На опубликованном Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты ролике композитор Евгений Дога призывает всех граждан Молдовы сделать прививку от коронавируса.

"Как можно не беречь собственную жизнь, здоровье своей семьи и общества. Эта болезнь — не шутка, она безжалостна и всех сокрушает. Я скучаю по сцене, по вам. Сделайте прививку, мои дорогие. Вакцина сделана учеными. Мы должны им доверять", — обратился к гражданам композитор Евгений Дога.

С момента начала национальной программы иммунизации в Молдове было использовано 253 310 доз вакцин анти-COVID. Из них 219 004 единицы применено в качестве первой дозы. Окончательную иммунизацию, получив и вторую дозу, прошли 34 306 граждан Молдовы. За последние 24 часа в стране были привиты 10 364 человека.

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