Почему на дружеский жест России не стоит ждать адекватного ответа Молдовы

Векторы внешнеполитической ориентации Кишинева и Тирасполя кардинально разнятся, и никакой компромиссный вариант пока не придуман, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Президент Владимир Путин, принимая 18 мая верительные грамоты у посла Молдовы в России Владимира Головатюка, высказался о республике и проблеме приднестровского урегулирования в ключе, который многие в нашей стране восприняли как весьма дружественный.

"В наших подходах к взаимодействию с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы… Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы", – заявил президент Путин.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств

Насколько адекватным может быть ответ официального Кишинева (если таковой вообще последует)?

Аналитики с обоих берегов Днестра полагают, что на скорую и конкретную реакцию на слова главы российского государства со стороны молдавских властей рассчитывать не стоит.

Так, политолог Корнелиу Чуря считает, что в преддверии досрочных парламентских выборов отечественным политикам, как с правого, так и левого фланга, высказываться по проблеме приднестровского урегулирования, что называется, не с руки.

"В данные момент молдавские партии погружены в избирательную кампанию. И думаю, в первую очередь правые, включая президента Санду, которые к вопросу приднестровского урегулирования традиционно относятся очень осторожно, в ближайшие недели вообще не станут реагировать ни на какие заявления Москвы по данной проблематике", – заявил Чуря в интервью Sputnik Молдова.

Впрочем, считает он, особо разговорчивыми на эту тему не будут и оппоненты молдавских "проевропейцев".

"Что касается левых сил Молдовы, то они всегда очень внимательно относятся к любым предложениям России по Приднестровью, особенно в том, что касается общей необходимости как можно быстрее найти решение в замороженном конфликте. Но и для них в ходе избирательной кампании не совсем, скажем так, удобно высказывать свою позицию, тем более с какой бы то ни было конкретикой", – считает молдавский политолог.

А вот результаты грядущих досрочных выборов в парламент, по мнению Чури, будут иметь большое значение для того, по какому пути процесс приднестровского урегулирования пойдет в Молдове дальше.

"Формирование левого большинства в парламенте будет означать определенную открытость и восприимчивость к предложениям России. Особенно, если удастся сформироваться правительство, наделенное ответственностью за "приднестровское направление". Ну а правое большинство, несомненно, прислушается к мнению Запада, который видит весь комплекс проблем, связанных с Приднестровьем, скорее, как способ оказывать давление на Россию, заставив ее идти на компромиссы", – говорит Чуря.

Приднестровский историк и политический аналитик Андрей Сафонов и вовсе видит целью Запада сведение на нет какого-либо влияния России в регионе.

"Я считаю, власти Молдовы ни при каких обстоятельствах не станут менять свою политику в отношении приднестровского урегулирования, – утверждает Сафонов. – Республика сегодня однозначно ориентирована на интересы Вашингтона, в первую очередь, и Брюсселя, во вторую. И всему этому активнейшим образом будет потворствовать Бухарест...".

При этом и нынешние слова президента Путина Сафонов квалифицирует в первую очередь как некий "политико-дипломатический зондаж" – дабы увидеть, какими будут реальные ответы на те слова, которые произнес глава российского государства.

"Известно, что первые лица даже самых крупный и сильных государств порой произносят "ритуальные" слова. Важно, каковой является реальная политика таких стран.

А вот за реальную политику приднестровцы России, конечно, благодарны. Речь о прямой работе Москвы и Тирасполя во все большем количестве областей. Сюда входит и сохранение российского миротворческого присутствия (несмотря на протесты Запада и молдавских правых политиков), и экономическое сотрудничество, которое выражается в льготных поставках газа Приднестровью, и некоторые другие аспекты", – говорит приднестровский эксперт.

В отношении же грядущих досрочных выборов в Молдове Сафонов предлагает исходить из главного вопроса: в какой геополитической сфере приднестровское урегулирование будет происходить – евразийской или европейской. Векторы внешнеполитической ориентации Кишинева и Тирасполя кардинально разнятся, и никакой компромиссный вариант в этой области пока не придуман, напоминает Сафонов.

"Приднестровье твердо стоит на позиции собственной независимости, которая, в свою очередь, базируется на результатах референдума от 17 сентября 2006 года. Тогда как для официального Кишинева "светом в конце туннеля" является ассоциация с Евросоюзом", – говорит Сафонов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova