Музеи Молдовы: как им удается пережить пандемию

В Международный день музеев, который традиционно отмечается 18 мая, музейные работники Молдовы рассказывают, как они держат связь со своими завсегдатаями в сложные пандемийные времена.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Уже много лет в Молдове ежегодно проводят Европейские ночи музеев, в рамках которых проходят яркие массовые мероприятия. Но в период пандемии проведение этого праздника отложили. В нынешнем году в Международный день музеев, который традиционно отмечается 18 мая во всем мире уже больше 40 лет, было решено все-таки отметить, пусть и в несколько измененном формате, чем в допандемийные времена.

На онлайн связи

Директор Музея истории Кишинева Валерия Суручану рассказала, что с первого дня, как только были введены ограничения из-за распространения коронавируса, музеи закрылись на период локдауна и открыли свои двери только 1 июня 2020 года.

"Музеи по статистике являются самыми безопасными учреждениями с точки зрения инфицирования COVID. Поэтому мы продолжили работать, правда, в ограниченном формате", - отметила Суручану.

По ее словам, в пандемию пришлось изменить систему работы Музея, отказаться от проведения экскурсией для групп со школьниками.

"Доступ в музей был открыт, но экскурсии мы проводили в индивидуальном порядке в группах до пяти человек. На протяжении всего этого периода проходили мероприятия в основном в онлайн формате с минимальным количеством участников, которые могут находиться в помещении", - пояснила директор.

За это время Музею истории Кишинева удалось провести ряд онлайн мероприятий – выставок, лекций, салонов искусств. В этом случае артисты или спикеры в ограниченном количестве, которое позволяло помещение, находились в здании Музея, а посетители могли услышать и увидеть все происходящее по онлайн трансляции.

Международный день музеев в пандемию

Как рассказала Суручану, в связи с пандемией Международный день музеев не отмечается на национальном уровне, каждый музей в зависимости от размера своих помещений и возможностей сам решает, как отмечать этот праздник. Но опять-таки с учетом того, что количество участников ограничено.

Музей истории Кишинева представил смешанную программу офлайн и онлайн-мероприятий, которые проводились в соответствии с эпидемиологическими мерами против COVID-19. Среди них был запуск литературного конкурса "Мой город", выставка-конкурс изобразительного искусства "Искусство и мифопоэтика города", концерт в исполнении учеников музыкальной школы имени Евгения Доги и Школы искусств имени Алексея Стырчи, представление в исполнении смешанного хора Академии музыки, театра и изобразительных искусств, а также поэтическое трио пастушьей музыки с урбанистическими нотками.

Также любители джаза смогли послушать и посмотреть онлайн музыкальный вернисаж - живой джаз и выставку картин в абстрактном стиле, созданных певицей и художницей Джетой Бурлаку. Концерт транслировался из Музея истории Кишинева.

На 19 мая запланирован пленэр с участием учеников Школы изобразительных искусств имени Алексея Щусева, посвященный 585-летию первого документального упоминания Кишинева.

"Состоится он или нет - все зависит от погодных условий в этот день. Мы планировали, что школьники устроят пленэр возле музея и представят на картинах свое видение исторического здания, где располагается наш музей – в башни около Госуниверситета", - отметила Суручану.

Праздник в других музеях Молдовы

По случаю международного праздника и у других музеев также запланированы мероприятия не только непосредственно в день, когда его отмечают, 18 мая, но и на последующий период.

Заместитель директора по культурным и образовательным проектам Национального музея природы и этнографии Елена Кожокарь рассказала, что с 13 по 30 мая в музее будет выставлена экспозиция оригинальных документов, связанных с основанием монастыря Ноул Нямц. А 22 и 23 мая во дворе музея пройдет Ярмарка народных мастеров, на которой будет представлено искусство традиционных молдавских ремесел.

"Будет представлено творчество более 22 мастеров в разных областях, в том числе в резьбе по дереву, рукоделии, гончарном деле", - пояснила она.

По ее словам, в мае музей начал продвигать в интернете творчество народных мастеров. На сайте и страничке музея в соцсетях можно почерпнуть полную информацию, воспользовавшись бесплатным доступом к архивам мероприятий, фотографий, и всем выпускам научного бюллетеня об этнографии, естествознании, работам исследователей из Молдовы и из других стран.

Национальный литературный музей имени Михаила Когэлничану и его филиалы также продлили празднование Международного дня музеев. Вплоть до 22 мая пройдет несколько тематических выставок. В мероприятиях будут также задействованы Дома-музеи Александра Донича, Константина Стамати и Григория Виеру.

В кишиневском Доме-музее Пушкина 22 мая откроется выставка "В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет". Запланированы музыкальная и литературная программа, творческий вечер.

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