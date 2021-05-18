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Вырубка лесов в селе Кошерница, Вадул-луй-Водэ. Архивное фото

Молдавские экологи выйдут на демонстрацию "Финансируем нашу природу!"

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210518/34791764/moldavskie-ekologi-vyydut-na-demonstratsiyu-finansiruem-nashu-prirodu.html

По мнению экологов, без государственного финансирования заповедников Молдова может потерять леса и природу.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. По случаю Международного дня биоразнообразия активисты-экологи намерены выйти на демонстрацию "Финансируем нашу природу!" перед Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерством финансов. Акция состоится 21 мая в 11 часов утра.

"Молдавские природные заповедники и охраняемые территории находятся под угрозой обеднения и утраты из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета в последние годы", – говорится в релизе Ассоциации хранителей реки Днестр Eco-Tiras.

По словам руководителя Eco-Tiras Ильи Тромбицкого, природные заповедники Молдовы уже много лет не финансируются из госбюджета, хотя это предусмотрено законом.

Топор
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Отсутствие денег заставляет их администрации эксплуатировать наши общие природные ресурсы, в основном леса, чтобы получить деньги на выплату заработной платы и работу своих офисов", – объяснил эколог.

Он отметил, что в последние годы в Молдове практически ничего не тратилось на цели сохранения биоразнообразия из Национального экологического фонда.

"Проблема в том, что официально заповедники – это государственные предприятия, подчиненные Агентству лесного хозяйства. Отсутствие финансирования не позволяет им выполнять функции по охране природы, научным исследованиям и реконструкции", – добавил он.

По данным эколога, львиная доля всех средств Национального экологического фонда, а это ежегодно около 14 миллионов евро, из года в год используется на цели, не имеющие отношения к охране природных ресурсов, а именно на водоснабжение и канализацию. В 2019 году на это было выделено 94,17% средств Фонда, а в 2020 году – 84,15%.

"На сохранение биоразнообразия в 2019 году не потрачено ни лея, а в 2020 году – 0,2% средств Фонда, при том, что эти средства были предназначены в том числе на расширение площадей, покрытых лесом", – пояснил он.

Более того, за последние девять лет площадь национального лесного покрова практически не увеличилась, оставаясь на уровне 11%, несмотря на программы и стратегии, предусматривающие значительное увеличение лесного покрытия, поскольку леса играют очень важную роль в формировании гидрологического режима страны, часто страдающей от засух.

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© Photo : предоставлено Агентством по защите окружающей среды АТО Гагаузия
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"Мы считаем, что все мы, и в данном случае в основном ответственные министерства, должны быть частью решения, поэтому мы должны действовать и отстаивать интересы нашей природы, пока не стало слишком поздно. Мы хотим, чтобы министерства обратили внимание на то, что экономия на сохранении природы угрожает нашему природному богатству и биоразнообразию", – заключил Тромбицкий.

День биоразнообразия был провозглашен Организацией Объединенных Наций для повышения понимания, осведомленности и позитивных действий в отношении вопросов биоразнообразия. В 2021 году этот день отмечается под лозунгом: Мы – часть решения #ForNature, он проводится 22 мая.

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Теги:
заповедник, экологи

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