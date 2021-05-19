"Оранжевый код" COVID-опасности для Кишинева: когда ослабят ограничения

В ближайшие дни Кишинев может перейти с "красного кода" COVID-опасности на оранжевый. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. О возможном переходе Кишинева в ближайшие дни с "красного кода" опасности COVID-19 на "оранжевый" заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы Борис Гылкэ.

Он сообщил, что статистика по уровню инфицирования COVID-19 в последние недели показывает, что в городе фиксируется 70 случаев на 100 тысяч населения. А это, по словам специалиста, позволяет говорить о том, что Кишинев переместился в "оранжевую зону".

"Это хорошая новость. Благодаря проявившим ответственность и солидарность жителям столицы мы наблюдаем очевидное и существенное сокращение числа новых случаев", – добавил Гылкэ.

По его мнению, в ближайшее время Территориальная комиссия общественного здоровья Кишинева соберется на заседание, чтобы решить, какие ограничения будут сняты, а какие все еще останутся в силе.

"Расслабляться, конечно, не стоит, мы не возвращаемся к жизни до пандемии, совсем без ограничений. Ношение маски остается обязательным как для тех, кто не был вакцинирован, так и для тех, кто уже привит", – заверил Гылкэ.

Он уверен, что для окончательного избавления от вируса необходима массовая иммунизация граждан. В настоящее время идет третий этап кампании по вакцинации, и городские власти настоятельно рекомендуют населению воспользоваться возможностью привиться против COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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