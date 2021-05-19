09:28 19 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова

Майя Санду присвоила почетные звания мастерам культуры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210519/34793477/majya-sandu-prisvoila-pochetnye-zvaniya-masteram-kultury.html

Награды присуждены артистам отечественных театров, художникам, работнику цирка и сотрудникам фольклорных ансамблей.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 18 человек почетными званиями Artist al Poporului ("Народный артист"), Maestru în Artă ("Заслуженный деятель искусств") и Artist Emerit ("Заслуженный артист").

Награждение приурочено к Дню работников культуры, который отмечался 16 мая.

Среди награжденных — исполнительницы народной музыки сестры Осояну, актер и режиссер Михай Фусу, балерина Анастасия Хомицкая, артисты Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, Республиканского театра "Лучафэрул", фольклорных ансамблей средних учебных заведений, художники, а также работник Кишиневского цирка.

Профессиональ­ный праздник работников культу­ры был учрежден пос­тановлением прави­тельства Молдовы 24 декабря 2002 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Деятели культуры – про театры под замком, искусство онлайн и политический COVID
Деятелям культуры Кишинева оказали материальную помощь к Пасхе
Теги:
культура

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться