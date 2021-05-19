Майя Санду присвоила почетные звания мастерам культуры

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о награждении 18 человек почетными званиями Artist al Poporului ("Народный артист"), Maestru în Artă ("Заслуженный деятель искусств") и Artist Emerit ("Заслуженный артист").

Награждение приурочено к Дню работников культуры, который отмечался 16 мая.

Среди награжденных — исполнительницы народной музыки сестры Осояну, актер и режиссер Михай Фусу, балерина Анастасия Хомицкая, артисты Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, Республиканского театра "Лучафэрул", фольклорных ансамблей средних учебных заведений, художники, а также работник Кишиневского цирка.

Профессиональ­ный праздник работников культу­ры был учрежден пос­тановлением прави­тельства Молдовы 24 декабря 2002 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

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