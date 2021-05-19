Последствия ливней — спасатели откачивают воду в селах на севере Молдовы

Прошедшие ливневые дожди в очередной раз спровоцировали подтопления частных хозяйств в населенных пунктах страны.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. После ливневых дождей, которые прошли на всей территории страны с 18 на 19 мая, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) предприняли меры по откачке воды в нескольких населенных пунктах Флорештского и Единецкого районов.

Помощь потребовалась жителям села Хинкэуцы Единецкого района, где потоки воды затопили подвалы нескольких домов. В селе Бэхринешты Флорештского района дожди привели к подтоплению подвала местной гимназии. Вмешательство сотрудников ГИЧС потребовалось также и в населенном пункте Пражила Флорештского района.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, 19 мая прогнозируются осадки и усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В связи с этим ГИЧС предупреждает владельцев и управляющих водохранилищ о необходимости проверки состояния плотин и защитных дамб. Спасатели также рекомендуют родителям не позволять детям находиться возле рек и озер или на незащищенных открытых пространствах. В экстренных случаях настоятельно просят звонить в службу 112.

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