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Врач измеряет артериальное давление пациенту

Семейных врачей наградят в парламенте почетными дипломами

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210519/34794386/semejnyh-vrachej-v-parlamente-nagradyat-pochetnymi-diplomami.html

Дипломы вручит председатель законодательного органа Зинаида Гречаная в честь Международного дня семейного врача.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Около ста семейных врачей получат дипломы парламента Молдовы в знак высокой оценки их профессиональной, самоотверженной и ответственной работы.

Об этом заявила в среду председатель законодательного органа Зинаида Гречаная. Спикер поздравила семейных врачей с их профессиональным праздником, который отмечается 19 мая.

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"Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям по этому случаю в адрес семейных врачей и медсестер, которые им помогают, по всей стране. Они лучшие и самые верные друзья каждой семьи. С их помощью нам удается предотвращать серьезные ситуации, связанные со здоровьем пациентов, и по большей части с их помощью нам удается преодолевать пандемический кризис, связанный с COVID-19", — написала Гречаная в социальных сетях.

Международный день семейного врача был учрежден Всемирной организацией  здравоохранения, для того чтобы подчеркнуть роль и важный вклад медиков в общественное здравоохранение.

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Теги:
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