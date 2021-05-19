Прививку от COVID в Кишиневе можно сделать и на территории Центрального рынка

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Привику от COVID-19 в Кишиневе можно сделать прямо на территории Центрального рынка, где в одном из торговых центров открылся специализированный пункт вакцинации.
"Муниципальное предприятие "Центральный рынок" при поддержке компании Alex-Neosim, предоставившей в безвозмездное пользование помещение коммерческого центра для организации центра вакцинации, проведет вакцинацию работников предприятия и посодействует иммунизации граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. Процесс вакцинации будет проводиться Консультационным диагностическим центром (поликлиника №1) Территориального медицинского объединения сектора Центр", – отмечено в заявлении администрации рынка.
Там отметили, что новый пункт вакцинации располагается в самом центре торговой площади – на первом этаже коммерческого центра Central.
"При обращении необходимо обязательно предъявить удостоверение личности", – отметили в администрации рынка.
Пункт вакцинации начал работу с 19 мая. График его функционирования: с 10.00 до 18.00.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.
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