Минздрав Молдовы: решено полностью запустить третий этап вакцинации от COVID

Госсекретарь молдавского Минздрава рассказал, что теперь прививку от коронавируса можно будет сделать гораздо быстрее.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В Молдове решено полностью запустить третий этап вакцинации от COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля на пресс-конференции в среду.

"Согласно решению комитета по координации иммунизации против COVID-19, заседание которого состоялось сегодня утром, решено полностью запустить третий этап вакцинации", – сказал госсекретарь.

Он обратил внимание на то, что, конечно, приоритетной остается вакцинация лиц, которые более чувствительны к болезни.

По его словам, теперь каждый человек, имеющий право на вакцинацию, может получить прививку быстрее.

Как отметил госсекретарь, исходя их последних данных, количество случаев COVID-19 сократилось на 20% по сравнению с прошлой неделей. Это, как считает чиновник, во многом благодаря процессу вакцинации населения.

Для интенсификации прививочной кампании Государственный университет медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану организует университетский марафон вакцинации от COVID-19, который пройдет с 21 по 23 мая.

Все желающие сделать прививку от коронавируса получат доступ без записи.

"Надеемся, что благодаря этой акции будут вакцинированы еще больше людей. Доступ получат все население в целом, а не только студенты", – сказал Чернля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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