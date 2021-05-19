Топ самых частых побочных реакций после прививки от COVID в Молдове

Специалисты Минздрава рассказали, какие регионы республики больше всего охвачены вакцинацией от коронавируса, а также заявили, что в Молдове не выявлено ни одного случая тяжелой побочной реакции после прививки.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Порядка 219 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили свыше 34 тысяч человек. Об этом заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля на пресс-конференции в среду.

"Всего использовано свыше 253 тысяч вакцин. Первой дозой привиты в общей сложности 219 тысяч человек. Практически охват первой дозой на национальном уровне превысил 6% населения. Второй дозой вакцинированы порядка 34 300 человек", – отметил госсекретарь.

По его словам, в Кишиневе вакцинацией охвачено около 10% населения. Затем следуют Резинский, Флорештский, Чимишлийский, Сорокский, Рышканский, Оргеевский районы и муниципий Бельцы, где этот показатель составляет порядка 7-8%. В хвосте, согласно статистике, находятся Тараклийский, Комратский, Вулканештский, Чадыр-Лунгский районы, где покрытие гораздо ниже, сообщил чиновник.

Положительный тест после вакцинации выявлен у 360 человек – 0,15%, заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан. "Обращаем внимание, что после прививки человек также должен соблюдать защитные меры (носить маску, соблюдать физическую дистанцию, следить за гигиеной – ред.)", – добавил Чебан.

В ходе вакцинации зарегистрировано 1342 случая проявления побочных реакций после получения прививки, что составляет 0,55% от общего числа привитых.

"Свыше 96% приходится на легкие формы: температура, озноб, мышечные боли, боль в суставах, выраженная утомляемость. В 57 случаях наблюдались реакции средней тяжести – температура выше 38,5 или слабые аллергические реакции. Тяжелых форм не выявлено", – подчеркнул Чебан.

Специалисты в очередной раз обратили внимание на то, что, несмотря на спад новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, нужно не расслабляться, а продолжать соблюдать защитные меры.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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