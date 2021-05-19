Первый самолет из Израиля приземлился в Кишиневе: когда прибудут остальные

В ночь на среду в Международном аэропорту Кишинева приземлился первый самолет одной из молдавских авиакомпаний, который выполнил рейс из Тель-Авива. Это произошло впервые после того, как израильские власти сняли ограничения на все полеты пассажирских самолетов.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле объявило, что на этой неделе запланировано три рейса Кишинев – Тель-Авив – Кишинев. Первый полет совершен в ночь на среду – в 03.14, остальные запланированы на 19 мая в 13.31, а также на 20 мая в 12.55. Такие данные отражены в том числе и на онлайн-табло Международного аэропорта Кишинева.

Граждане Молдовы, которые намереваются выехать из Израиля, должны предоставить в аэропорту отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Чтобы сделать тест в аэропорту Бен-Гурион за 72 часа до вылета из Израиля, необходимо записаться онлайн на эту процедуру по электронному адресу Check2fly: https://check2fly.co.il/auth. Для выезда из Израиля, как уточнили в дипмиссии, остается обязательным заполнение "бланка для выезда": https://bit.ly/3f4vqnc.

Ранее власти страны запретили все полеты пассажирских самолетов до 17 мая включительно.

По данным посольства Республики Молдова в Израиле, люди могут обращаться за консультацией в Информационный центр для иностранных работников по телефону: 1-700-707-889. Если граждане Молдовы сталкиваются с серьезными проблемами, им настоятельно рекомендуется позвонить на горячую линию посольства: 037770544.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova